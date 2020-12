Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nella puntata che andrà in onda giovedì 17 dicembre Marcello sarà costretto a baciare Ludovica per salvare Roberta. La giovane, infatti, li vedrà e deciderà di andare via da Milano senza il suo fidanzato. Intanto, Giuseppe inizierà ad avere dei sospetti sulla relazione tra Armando e Agnese.

Trama 17 dicembre: Roberta scopre il tradimento di Marcello

Secondo le anticipazioni, nella puntata che andrà in onda il 17 dicembre il Mantovano continuerà a tormentare Marcello. il giovane arriverà a minacciare l'incolumità di Roberta e Barbieri sarà quindi costretto ad eseguire i suoi ordini.

Le Veneri penseranno di organizzare una serata per la loro collega che sta per partire e prenotano un tavolo in una trattoria. Durante quell'occasione, le giovani decideranno di dare un regalo d'addio alla loro amica Roberta. Marcello non si presenterà alla serata e Pellegrino andrà a cercarlo. Quando lo troverà, però, assisterà ad una scena sconvolgente: Barbieri sarà intento a baciare Ludovica proprio davanti ai suoi occhi.

A casa Amato, intanto, Giuseppe inizierà a sospettare della presenza di Armando. L'uomo capirà che Ferraris rappresenta una figura importante per la sua famiglia e questo lo preoccuperà molto. In particolare, Giuseppe avrà il sospetto che tra lui e sia moglie possa esserci dell'altro, ma farà finta di nulla con Agnese. L'uomo, infatti, è consapevole di essere in una situazione in cui non può dare il via ad alcuna polemica.

Armando e la signora Amato, intanto, continueranno a provare un sentimento l'uno per l'altro, ma saranno costretti a vedersi in gran segreto. Il loro rapporto, infatti, verrà messo a dura prova dalla situazione che dovranno affrontare. Nel frattempo, Gabriella confiderà a Salvatore di aver visto Agnese molto a disagio quando la donna si è presentata al negozio in compagnia di suo marito Giuseppe.

Nelle prossime puntate: Beatrice resterà a dormire da Vittorio

Dopo aver scoperto il tradimento di Marcello, Roberta deciderà di partire da sola per Bologna. La giovane, infatti, non saprà che il suo fidanzato ha agito in quel modo solo per proteggerla da Mantovano.

Cosimo, nel frattempo, proverà a risollevare l'umore della sua fidanzata Gabriella creando un momento romantico per loro.

La giovane, infatti, sarà molto triste per quanto accaduto alla sua amica Roberta.

Beatrice arriverà a sciogliersi con Vittorio e resterà a dormire da lui. I due sistemeranno gli addobbi natalizi in casa in compagnia di Serena e Pietro.

Giuseppe, dal suo canto, tenterà di fare una sorpresa ad Agnese per riconquistarla, ma anche Armando le farà un regalo.