Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della prossima puntata in onda il 23 dicembre rivelano che ci saranno dei colpi di scena legati a Beatrice, la quale prenderà una drastica decisione sul suo futuro lavorativo. Occhi puntati anche su Marta, che sarebbe dovuta rientrare in città da New York, per trascorrere le feste di Natale assieme al suo amato Vittorio ma un imprevisto manderà all'aria il loro piano.

Beatrice dà le dimissioni: trama Il Paradiso delle signore 23 dicembre

Nel dettaglio, Pietro e Serena saranno protagonisti di un acceso diverbio con il personale del Circolo e i due ragazzini non verranno trattati affatto bene.

Ad assistere a tale scena ci sarà anche Beatrice, la quale non gradirà per nulla il trattamento riservato ai suoi due figli.

E così, mossa dall'ira, Beatrice non ci penserà due volte a dare le sue dimissioni: la decisione della cognata di Vittorio apparirà irremovibile e così troncherà il suo rapporto lavorativo al Circolo.

Intanto Luciano sarà alle prese con il regalo da fare al piccolo Carletto, dato che questo sarà il primo Natale che passeranno assieme come se fossero una vera famiglia. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 23 dicembre rivelano che Federico deciderà di confrontarsi anche con Federico per la scelta del regalo da fare al bambino.

Umberto fa un regalo di Natale a Federico

Intanto, però, anche Umberto deciderà di fare un regalo al suo ritrovato figlio Federico.

L'uomo, però, non avrà il coraggio di consegnarglielo direttamente di persona e per questo motivo chiederà a Vittorio Conti di intercedere per conto suo e di consegnare così a Federico il suo presente natalizio. Verrà accettato positivamente dal ragazzo oppure no?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la trama della prossima puntata de Il Paradiso delle signore che sarà trasmessa mercoledì 23 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che a casa Conti il clima apparirà più disteso e spensierato e tutto sembrerà procedere per il verso giusto.

Marta annuncia che non torna più: trama Il Paradiso delle signore 23 dicembre

Ad un certo punto, però, arriverà una telefonata del tutto inaspettata che finirà per spezzare questa magia delle feste. Marta si metterà in contatto con suo marito Vittorio e gli comunicherà che non potrà più tornare per le feste di Natale, così come aveva preventivato in un primo momento.

Il motivo? Una tempesta di neve ha causato la cancellazione di tutti i voli che dall'America erano diretti in Italia e di conseguenza Marta non potrà muoversi dalla "Grande Mela" e sarà costretta a trascorrere lì il Natale. La trama de Il Paradiso delle signore racconta che a questo punto Vittorio passerà le feste con Beatrice e i suoi due nipoti.