Martedì 5 gennaio andrà in onda alle ore 15:55 su Rai 1, come di consueto, una nuova puntata in prima visione assoluta de Il Paradiso delle Signore 5. Lo spoiler di questa prima tv racconta che col finire delle feste si tornerà gradualmente alla normalità, sebbene qualcosa di poco chiaro sembra stia accadendo in magazzino. Intanto, cresce il fermento di Gabriella per i preparativi delle nozze con Cosimo. Sembra essere quasi tutto ultimato, a meno della torta nuziale. Grazie alla sua bravura come pasticciera, l'incarico del dolce sarà affidato a Laura, malgrado un contrattempo le scombinerà i piani.

Adelaide vorrà proteggere Marta

La trama della puntata del 5 gennaio svela che Beatrice, non appena essere approdata a Milano, ha mutato totalmente la propria esistenza. Al momento, difatti, vive con Vittorio ed è alla ricerca di un'occupazione lavorativa, in modo da essere indipendente e non gravare sulle spalle del Conti. Alla contessa Adelaide, però, tale situazione non va a genio e, con lo scopo di proteggere Marta, si è schierata contro Vittorio e Beatrice.

Intanto, Clelia potrà contare sul supporto morale proprio di Beatrice, visto che entrambe hanno dovuto sopportare la scomparsa del marito.

Rocco troverà la lettera di Salvatore

Lo spoiler della soap opera anticipa che Gabriella commissionerà a Laura l'importante compito di realizzare la torta per le prossime nozze.

Malgrado tutto dovrà essere perfetto per il matrimonio, un imprevisto potrebbe scombinare le carte in tavola.

Allo stesso tempo, nella puntata di martedì 5 gennaio, Rocco troverà la missiva di Salvatore, che il ragazzo aveva scritto a Gabriella sebbene Agnese non gliela fece arrivare mai. Nel caso in cui dovesse giungere tra le mani della signorina Rossi, forse riconsidererebbe la propria voglia di convolare a nozze con Cosimo, procurandogli un enorme dispiacere.

Circolerà la voce di un fantasma in magazzino

La Di Sant'Erasmo paleserà a Vittorio di non essere affatto d'accordo della sua scelta di ospitare in casa sua Beatrice, a maggior ragione adesso che Marta non è presente. La contessa, notando l'ostinazione del Conti, sarà più che mai intenzionata a dare battaglia a Beatrice e Vittorio.

Successivamente, al magazzino succederanno degli accadimenti inspiegabili, che faranno sorgere il dubbio ad alcuni membri dello staff possa trattarsi di un fantasma.

In ultimo, nella puntata del 5 gennaio in prima visione sulla rete ammiraglia Rai, Umberto scopre che Federico ha accettato il suo dono, anche se il figlio di Silvia inizialmente ne era rimasto interdetto. Il commendatore, a fronte di ciò, sarà più fiducioso che tra padre e figlio possa instaurarsi un legame.