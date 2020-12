Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni giornaliere de Il Paradiso delle Signore. La TV Soap, al momento, va in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì, alle ore 15:55.

L'episodio del 18 dicembre sarà all'altezza degli altri: novità e vicende appassionanti caratterizzeranno l'evoluzione dei personaggi. In particolare, Roberta deciderà di mettere fine alla storia con Marcello a causa del bacio tra il ragazzo e Ludovica, mentre Cosimo organizzerà una dolce serata per rallegrare Gabriella. Giuseppe proporrà ad Agnese di partire assieme a lui per il Natale.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 18 dicembre: Roberta lascerà Marcello

Nell'episodio che andrà in onda il 18 dicembre Roberta sarà sconvolta dal bacio tra Marcello e Ludovica. Proprio ora, quando sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto, la ragazza sarà costretta a tornare sui suoi passi. In preda alla disperazione deciderà di confidarsi con la sua amica Gabriella.

Cosimo, sempre molto attento alle emozioni di Gabriella, non potrà fare a meno di notare un certo cambiamento in lei. Le chiederà il motivo e la donna rivelerà di essere molto preoccupata per Roberta. Per cercare di aiutarla a stare meglio, Cosimo organizzerà una dolce serata romantica da passare assieme. Riuscirà nel suo intento?

Spoiler de Il Paradiso delle signore del 18 dicembre: Roberta abbandonerà Milano

Le anticipazioni del 18 dicembre de Il Paradiso delle signore svelano che Roberta sarà pronta a proseguire per la sua strada. Saluterà tutti i suoi affetti più cari e si organizzerà per la partenza imminente. Prima di recarsi a Bologna, però, avrà un ultimo confronto con il suo ex fidanzato.

Marcello, purtroppo, non potrà dirle la verità per non metterla in pericolo. Il suo bacio con Ludovica, infatti, non è assolutamente stato il risultato di un sentimento provato. Nel frattempo, Umberto inizierà a pensare al regalo d'acquistare per Federico.

Trame del 18 dicembre de Il Paradiso delle signore: Giuseppe vorrà trascorrere il Natale a Partanna con Agnese

Gli spoiler dell'episodio del 18 dicembre de Il Paradiso delle signore svelano che Armando si impegnerà per fare un dolcissimo regalo ad Agnese. Purtroppo, la loro serenità verrà interrotta da una proposta di Giuseppe. Quest'ultimo, infatti, chiederà ad Agnese di partire assieme a lui per le vacanze di Natale. La meta prescelta sarà il paesino siciliano di Partanna, dove entrambi sono nati.

Intanto, Beatrice comincerà a sciogliersi un po' nei confronti di Vittorio. I due faranno uno splendido lavoro con l'albero di Natale e, alla fine, l'uomo le proporrà di rimanere a dormire a casa sua con Pietro e Serena.