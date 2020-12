Il Paradiso delle Signore inizierà una nuova settimana di programmazione lunedì 7 dicembre e le sorprese non mancheranno. Secondo le anticipazioni Federico sarà molto sereno con Luciano, Clelia e Carletto. Stefania vedrà il giovane con la nuova famiglia al cinema, mentre Vittorio e Beatrice discuteranno al Circolo. Armando proporrà ad Agnese di ufficializzare la loro relazione e Cosimo organizzerà una serata alla Prima della Scala con Roberta e Marcello. Quest'ultimo sarà coinvolto dal Mantovano in una serie di viaggi illegali in Svizzera.

Il 7 dicembre si festeggerà la giornata dedicata a Sant'Ambrogio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 7 dicembre raccontano che a Milano sarà un giorno di festa. In occasione di Sant'Ambrogio ci sarà il consueto mercatino del periodo natalizio: la fiera degli Oh bej Oh bej. Armando porterà la sua fidanzata a scoprire i segreti di questa tradizione milanese e qui cercherà di convincere la donna di ufficializzare la loro relazione. Rocco e Salvatore, infatti, vogliono molto bene a Ferraris, ma ancora non sanno che tra lui e la signora Agnese c'è un rapporto che va oltre la semplice amicizia. Nel frattempo per Federico sembrerà essere arrivato un periodo di serenità. Dopo l'inquietudine dei giorni passati il ragazzo si sentirà di nuovo felice abitando con Luciano, Clelia e Carletto, che considererà la sua nuova famiglia.

Al Paradiso delle signore, Stefania noterà Federico in compagnia di Luciano e la nuova famiglia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 7 dicembre rivelano che, nella puntata di lunedì, Federico eviterà di raggiungere il ragioniere e la sua nuova compagna alla fiera, ma Stefania li vedrà al cinema insieme.

Nel frattempo al Circolo ci sarà una discussione tra Vittorio e Beatrice, che lavora come inserviente all'interno del prestigioso club. Il diverbio tra i due cognati non passerà inosservato, soprattutto per Adelaide che noterà il rapporto tra il marito della nipote e Beatrice. Per Gabriella ci sarà un po' di tristezza in vista della partenza della sua migliore amica e Cosimo penserà di organizzare qualcosa per far piacere alla sua fidanzata.

Bergamini inviterà Roberta e Marcello ad assistere alla Prima della Scala e la coppia sarà felice di accettare. Tuttavia per Barbieri inizieranno altri guai, perché verrà chiamato da Mantovano per un compito non molto legale. Il giovane barista dovrà partecipare a una serie di viaggi per la Svizzera, ovviamente all'insaputa della sua fidanzata. Roberta, infatti, non sospetterà minimamente la grave situazione in cui il suo amato si sta cacciando.