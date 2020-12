Al Paradiso delle signore proseguono i preparativi per il Natale ormai alle porte, ma ci saranno ancora imprevisti che sorprenderanno i telespettatori. Secondo le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 23 dicembre, Beatrice scoprirà che il personale del Circolo avrà un diverbio con i suoi figli e si licenzierà, mentre Maria sarà pronta a partire per la Sicilia. Intanto Umberto farà un regalo a Federico, mentre Luciano penserà ad un dono per il figlio di Clelia. Al grande magazzino arriverà Babbo Natale e Vittorio sceglierà Serena e Carletto per interpretare la parte degli elfi. Quando tutto sembrerà sereno, però, Marta telefonerà al marito dicendo che non potrà essere a Milano l'indomani.

Maria sarà pronta a partire per la Sicilia ma lascerà a casa Amato la cena per la Vigilia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 23 dicembre, raccontano che Beatrice al Circolo noterà che il personale coinvolgerà i suoi figli in un diverbio. La donna, dopo aver assistito alla scena con Serena e Pietro, stanca delle umiliazioni, deciderà di lasciare il proprio posto di lavoro e licenziarsi.

Nel frattempo, Maria si preparerà per la partenza in Sicilia, ma prima preparerà dei piatti deliziosi da lasciare a Rocco, Salvatore e Armando. In assenza di Agnese, i tre amici potranno gustare le prelibatezze della ragazza per la cena della Vigilia e sentirsi in famiglia.

Al Paradiso delle Signore, Umberto fa un dono speciale a Federico e chiede a Vittorio di consegnarglielo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 23 dicembre rivelano che, nella puntata in onda mercoledì, Umberto parlerà con Vittorio pregandolo di dare il suo regalo a Federico. Il commendatore, infatti, vorrebbe fare un dono speciale al figlio che ha da poco scoperto di avere: per loro sarà il primo Natale insieme.

Nel frattempo, Luciano penserà a un regalo per Carletto e si consulterà con Federico sulle sue idee: anche per il ragioniere sarà il primo Natale in compagnia della sua nuova famiglia.

Al Paradiso delle signore l'atmosfera natalizia sarà scaldata dal magico arrivo di Babbo Natale e per l'occasione Vittorio chiederà a Carletto e Serena di interpretare gli Elfi.

Per i bambini e per gli adulti sarà un momento magico e pieno di poesia.

Quando sembrerà andare tutto per il verso giusto, a Casa Conti, presto la serenità sarà interrotta da una telefonata. Marta, infatti, chiamerà suo marito per avvertirlo che - a causa di una tempesta di neve - non potrà raggiungere Milano per la Vigilia di Natale come progettato. Il dottor Conti, quindi, trascorrerà le feste in compagnia di Beatrice, Pietro e Serena, come se fossero una vera famiglia.