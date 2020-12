L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 5 continua anche in vista del Natale e la puntata che andrà in onda giovedì 24 dicembre sarà ricca di emozioni. Al Paradiso si respirerà aria di festa e l'arrivo di Babbo Natale creerà un'atmosfera magica. Le Veneri organizzeranno una serata speciale per i ragazzi Amato e il signor Ferraris, che si unirà a loro, riceverà un regalo molto speciale. Federico invece, grazie ad una brillante idea di Stefania, smusserà il rancore nei confronti di Silvia e andrà da lei a cena. A casa Conti invece si respirerà un'aria molto serena e piacevole. A fine serata Beatrice accetterà di rimanere a dormire a casa del cognato.

Armando riceve un regalo inaspettato

Nel corso della cinquantaquattresima puntata al grande magazzino tutto lo staff sarà euforico per il tanto atteso arrivo di Babbo Natale. Quest'anno sarà ancora più magico perché ad accompagnare l'ospite speciale saranno Serena e Pietro che saranno i suoi Elfi. In ogni angolo di Paradiso si respirerà aria di festa e spensieratezza, un momento unico e magico. Nel frattempo i piatti deliziosi preparati da Maria, per i ragazzi Amato, verranno mangiati di nascosto da qualcuno. Adesso Rocco e Salvatore non avranno nulla da mangiare per la cena della Vigilia. Per tale ragione le Veneri decideranno di organizzare una serata speciale Marcello, Rocco e Salvatore: una cena tutta al maschile. Ai ragazzi si unirà anche il signor Ferraris che riceverà un regalo inaspettato ma tanto speciale per lui.

Federico, grazie a Stefania, corre dalla madre la sera della Vigilia

Nel frattempo a casa Cattaneo, la Pellegrino non potrà non pensare a Federico. La ragazza è da sempre stata innamorata dello scrittore e molto affezionata anche a Silvia. Per tale ragione cercherà con ogni mezzo a sua disposizione di far riappacificare la signora Cattaneo con Federico.

Stefania avrà una brillante idea che farà sentire in colpa Federico per aver tagliato fuori dalla sua vita sua madre e correrà da lei per la cena della Vigilia. Intanto per il ragioniere Cattaneo sarà il primo Natale con la sua nuova famiglia composta da Clelia e Carletto e cercherà di godersi questo magico momento di serenità. Marta, come visto nella puntata precedente, non rientrerà in Italia dal marito in quanto una tempesta di neve non le permetterà di prendere l'aereo.

Malgrado l'assenza della moglie, Vittorio passerà una bellissima serata in compagnia di Beatrice, Pietro e Serena. L'atmosfera sarà più distesa e serena. La cognata di Conti accetterà di dormire a casa sua e non andrà a casa. Per scoprire i dettagli della puntata basta seguire l'appuntamento di giovedì 24 dicembre su Rai 1 alle ore 15:55 circa.