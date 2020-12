Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore dal 21 fino al 25 dicembre vedono l'inizio di una guerra fredda tra Vittorio e Adelaide. La contessa non riesce ad accettare che Beatrice possa far riaccendere la scintilla in Conti e, preoccupata per la loro vicinanza, farà di tutto per metterli in difficoltà.

A complicare le cose sarà una brutta notizia: Marta non può tornare per Natale a causa di una forte tempesta di neve che la tratterrà a New York. E sarà così che Vittorio passerà la giornata (e anche la notte) proprio con Beatrice, Serena e Pietro.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21-25 dicembre puntate su Rai 1

Silvia è molto triste perché sa che Federico passerà le festività con Luciano, Clelia e il piccolo Carletto. Che cosa le resta? Una casa senza affetti, se non quelli della zia Ernesta e di Stefania. La giovane Colombo vorrà fare qualcosa per lei e proverà a convincere Federico a concedere la sua presenza alla madre almeno per la Vigilia.

Natale sta per arrivare e bisogna pensare ai regali. Sarà il primo anno che Umberto sceglierà un dono per il figlio che ha scoperto di avere da poco. Agnese invece ha già le idee chiare su come fare felice Armando. Il cuore della signora Amato, tuttavia, è triste per il ritorno inaspettato di Giuseppe che, con fare romantico, sta tentando di riconquistarla.

Natale al Paradiso delle Signore

A dispetto di ogni previsione, Luciano esorta Federico a fare pace con Silvia. Il giovane Cattaneo, mosso a compassione, si riappacificherà con la madre, regalandole un Natale pieno di felicità. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gabriella sceglierà la data delle nozze.

Armando troverà nel cestino della bici regalatole da Agnese un bigliettino d'amore e ne sarà felicissimo, anche se dispiaciuto di non poter passare il Natale in sua compagnia.

Ferraris inoltre, teme che Agnese possa farsi convincere da Giuseppe a tornare ad essere la moglie devota di un tempo.

La rabbia di Vittorio nelle puntate settimanali de Il Paradiso delle Signore

Beatrice viene informata che la sua richiesta di passare il Natale a casa con i figli è stata rigettata. Una volta comunicata la notizia a Vittorio, ecco che quest'ultimo si precipiterà da Adelaide, affrontandola di petto.

Da questo momento in poi tra la contessa e Conti inizierà una lunga guerra fredda.

Inoltre, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 21 al 25 dicembre su Rai 1, Marta avviserà Vittorio di non poter tornare a Milano. Conti passerà la magica notte con la cognata, Pietro e Serena. Dopo i festeggiamenti, Beatrice accetterà la proposta di Vittorio di restare a dormire da lui.