Giovedì 10 dicembre verrà trasmessa la 43ª puntata de Il Paradiso delle Signore 5. L'appuntamento sarà, come al solito, alle ore 15:55 circa su Rai 1. Nel corso dell'episodio si assisterà a una scena molto emozionante, ovvero l'incontro di Silvia con Federico a casa di Umberto Guarnieri. Intanto Roberta Pellegrino rivelerà a Marcello Barbieri che i suoi genitori, in vista delle festività natalizie, avrebbero il piacere di conoscerlo, dato che Barbieri sembra aver intenzione di seguire Roberta a Bologna. Marcello sarà confuso: da una parte vorrebbe conoscere i suoceri, ma dall'altra saprà per certo che dovrà inventare una scusa affinché questo non accada.

Intanto verrà costretto dal Mantovano a recarsi in Svizzera per conto di un cliente enigmatico.

Vittorio cerca di convincere Beatrice a continuare gli studi e prendere il diploma

Nel frattempo Pietro Conti, dopo aver scoperto che la madre lavora come inserviente al Circolo, non si darà pace all'idea che Beatrice possa accettare di fare un lavoro umile, nonostante venga da una famiglia benestante. Persino Vittorio non riuscirà ad accettare la decisione della cognata, anche perché sa benissimo che il suo futuro potrebbe essere più prospero. A Beatrice mancherà poco per superare gli studi e diventare ragioniera. Per tale ragione il dottor Conti parlerà con il nipote, affinché possa convincere la madre a proseguire gli studi per ottenere il diploma.

Silvia ha un malore e viene soccorsa da Umberto

Nel frattempo Silvia Cattaneo, nonostante sia ancora molto debole a causa del malore e dell'effetto dei psicofarmaci, deciderà di uscire di casa e proprio a pochi passi dal Paradiso si sentirà nuovamente male. Questa volta a soccorrerla sarà Umberto Guarnieri, che si mostrerà molto preoccupato per le condizioni di salute della donna.

Silvia, infatti, sarà addolorata per il fatto che Federico non vuole più saperne di lei e temerà di essere tagliata definitivamente dalla vita del figlio. Inoltre sarà afflitta dall'idea che lo scrittore si senta anche a suo agio a casa di Clelia e Luciano. Per tale ragione Umberto cercherà in tutti modi di convincere Federico a incontrare la madre.

Dopo vari tentativi, lo scrittore accetterà quanto proposto dal padre. Come confermato dalle anticipazioni, l'incontro tra Silvia e Federico avverrà a Villa Guarnieri e parteciperà anche Luciano. Intanto al Circolo inizieranno a circolare delle strani voci, in merito al ritorno di Ludovica Brancia di Montalto a Milano.