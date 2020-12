Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 21 al 25 dicembre 2020 su Rai 1 rivelano che ci saranno delle novità importanti per Vittorio Conti che aveva programmato di trascorrere il periodo delle feste di Natale in compagnia di Marta e della sua famiglia. Peccato, però, che qualcosa andrà storto. Intanto Adelaide proverà a mettere i "bastoni tra le ruote" a Beatrice mentre Luciano si appresterà a vivere il suo primo Natale in compagnia della nuova famiglia.

Vittorio e Marta separati per le feste di Natale: anticipazioni Il Paradiso delle signore 21-25 dicembre

Nel dettaglio, Vittorio e Marta avevano pensato di passare il Natale tutti insieme in compagnia quindi di Beatrice, Pietro e Serena.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto fin quando la donna non farà una telefonata che spiazzerà un po' il suo amato marito.

Marta, infatti, comunicherà che è in corso una tempesta di neve che ha praticamente reso impossibili i voi dall'America diretti in Italia. Questo vuol dire che Marta non potrà tornare più da Vittorio e dalla sua famiglia per queste feste di Natale e i due saranno costretti a stare separati.

Vittorio si scontra con Adelaide per Beatrice

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 25 dicembre rivelano che Vittorio verrà a scoprire che a Beatrice sono state revocate, senza alcun tipo di preavviso, le ferie di Natale. In questo modo, quindi, la donna non potrà passare le feste assieme ai suoi due figli e Vittorio deciderà di risolvere in prima persona questa situazione.

Il giovane Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, senza pensarci su due volte si recherà alla Villa per affrontare di petto la contessa Adelaide e chiedere spiegazioni sul perché siano state revocate le ferie di Beatrice.

Intanto il personale del Circolo avrà un diverbio con Pietro e Serena. La scena verrà vista anche da Beatrice, la quale deciderà di prendere una drastica decisione legata al suo percorso professionale.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

La donna, infatti, darà le sue dimissioni.

Umberto fa un regalo a Federico: trame Il Paradiso delle signore al 25 dicembre

Occhi puntati anche su Luciano che, si preparerà a festeggiare questo primo Natale con la sua nuova famiglia. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 dicembre rivelano che Luciano deciderà di prendere anche un regalo al piccolo Carletto e vorrà confrontarsi con Federico per chiedere il suo parere.

Anche Umberto ha preso un piccolo regalo di Natale per suo figlio Federico. Guarnieri, però, non se la sentirà di consegnarlo in prima persona a Federico e per questo motivo chiederà a Vittorio di darglielo da parte sua.

Intanto al Paradiso, il giorno della Vigilia di Natale si respirerà un'atmosfera a dir poco magica, grazie all'arrivo di Babbo Natale.