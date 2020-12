Martedì 15 dicembre verrà trasmessa una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 5, la fiction italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle ore 15:55 circa. La quarantasettesima puntata, come confermato dagli spoiler, sarà ricca di sorprese. L'inaspettato ritorno di Giuseppe, il marito di Agnese, porterà scompiglio all'interno della famiglia.

La rivelazione di Agnese viene bloccata dall'arrivo del marito

Agnese era pronta a rivelare tutta la verità circa la sua relazione con Armando a Salvatore e Rocco quando vedrà all'improvviso comparire suo marito. Dell'uomo non si avevano notizie da tempo e la cosa strana sarà quella che Giuseppe cercherà di riconciliarsi con la sua famiglia come se nulla fosse accaduto.

La signora Amato non sarà per niente felice di questo rientro, soprattutto adesso che la sua storia d'amore con il capo magazziniere stava per essere ufficializzata. Sicuramente il ritorno di Giuseppe non farà scemare il sentimento che Agnese prova per Armando. Per tale ragione la sarta del Paradiso farà di tutto per non abbattersi e rassicurerà il signor Ferraris che l'amore che prova nei suoi confronti non finirà mai.

Luciano invita Federico a casa sua per la Vigilia di Natale

Nel frattempo il ragioniere Cattaneo proporrà al figlio di trascorrere la vigilia di Natale a casa sua, in compagnia di Clelia e Carletto. Inizialmente Federico, che da poco si sarà riconciliato con la madre, non accetterà l'invito di Luciano. Intanto al grande magazzino, l'idea avuta da Vittorio, ovvero quella di regalare alle clienti, in vista delle festività natalizie, dei cesti contenenti dei prodotti tipici deliziosi, avrà un successo strepitoso.

Per tale motivo il dottor Conti non abbandonerà l'idea di portare avanti questa iniziativa anche oltre le festività di Natale. Nel corso della puntata di martedì 15 dicembre, il ritorno improvviso del signor Amato, porterà di certo scompiglio all'interno della famiglia. Inizieranno a sorgere delle divergenze in quanto Giuseppe si vedrà indotto a giustificare la sua lunga assenza dalla città milanese e dalla sua famiglia.

L'unico a non avere dei sospetti nei confronti di Giuseppe sarà Rocco. Nel frattempo il povero Armando, turbato dal ritorno del marito di Agnese, ripenserà a tutti i bei momenti trascorsi con la sua amata e soffrirà parecchio in quanto avrà timore di perderla per sempre.

Per scoprire come si evolverà la vicenda basta seguire l'appuntamento di martedì 15 dicembre alle 15:55 su Rai1.

Per rivedere tutti gli episodi de Il Paradiso delle Signore 5, basta scaricare l'applicazione di RaiPlay e rivivere le emozioni della fiction.