Il 14 dicembre al Paradiso delle signore inizierà una nuova settimana e molte novità attendono i telespettatori di Rai 1. Secondo le anticipazioni della puntata in onda lunedì, per Roberta si avvicinerà il giorno della partenza e dedicherà parte del tempo a salutare Federico, il suo ex fidanzato. Marcello, nel frattempo, penserà di liberarsi del Mantovano patteggiando e chiederà la mano a Roberta. Per Agnese arriverà il momento di parlare con Rocco e Salvatore della sua storia d'amore con Armando, ma non riuscirà a portare a termine le sue intenzioni: Giuseppe Amato, infatti, tornerà a casa sconvolgendo tutto.

Infine, Vittorio avrà un'altra idea per coccolare le sue clienti: ognuna di loro riceverà un cesto per Natale.

Al Paradiso delle signore Clelia cercherà una sostituta per Roberta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 14 dicembre raccontano che Roberta parlerà in negozio della sua scelta di partire per Bologna. La ragazza saluterà le Veneri e Clelia dovrà cercare una sostituta per quando la giovane studentessa avrà lasciato Milano. Saranno momenti di nostalgia per tutti, poiché per la famiglia del Paradiso sono tutti importanti l'uno per l'altro. Anche per Federico arriverà il momento di salutare la sua ex fidanzata: nonostante la sua storia con Roberta sia finita da un po' di tempo, l'amore tra i due ragazzi è stato grande e li ha aiutati a crescere.

Il 14 dicembre, Agnese avrà intenzione di parlare di Armando con Rocco e Salvatore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 14 dicembre, rivelano che nella puntata che sarà trasmessa lunedì, a casa Amato sarà il giorno del presepe. Agnese raccomanderà ai ragazzi di essere puntuali per portare a termine quella che per la loro famiglia è una tradizione importante.

La signora Amato coglierà l'il momento per parlare finalmente con i suoi ragazzi della sua storia d'amore con Armando. Proprio quando Agnese sarà sul punto di confidare a Rocco e Salvatore i suoi sentimenti, tornerà a casa Giuseppe Amato, lasciando tutti sorpresi. Nel frattempo, Marcello giungerà a un accordo con il Mantovano e patteggiando per la sua libertà penserà di aver chiuso per sempre la sua brutta esperienza con lui.

L'ottimismo porterà il giovane a chiedere a Roberta di sposarlo.

Dopo il suo rientro a Milano, Ludovica ricomincerà a frequentare il Circolo e qui incontrerà il suo amico Cosimo in compagnia di Gabriella. La signorina Brancia cercherà di entrare nelle simpatie della stilista, essendo la nuova fidanzata del suo migliore amico. Infine, al Paradiso delle signore ci sarà un'altra novità voluta da Vittorio: il dottor Conti penserà di omaggiare le sue clienti con dei cestini natalizi contenenti dei prodotti ricercati e gustosi.