Le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 9 dicembre su Rai 1 vedono protagonista Vittorio, in una situazione famigliare decisamente complicata. La decisione del giudice Cimatti in merito al futuro di Pietro cambierà ogni delicato equilibrio a casa Conti.

Nel frattempo, Marcello non riuscirà più a reggere la tensione per la presenza ingombrante di Mantovano. Non solo vuole la sua totale dedizione ma sembra che abbia un interesse amoroso nei confronti di Roberta. Ciò che farà più male al giovane sarà il fatto di non poter fare nulla, se non vuole che la vita della fidanzata e anche la propria vengano messe in pericolo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di mercoledì 9 dicembre puntata su Rai 1

Al grande magazzino si respira aria di festa, sta per arrivare il Natale e come ogni anno ci si dovrà occupare degli addobbi e del grande albero. Intanto, viene proclamata la vincitrice del concorso ''La prima della Scala''.

Stando alle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Armando intuisce che Agnese sta per fargli una sorpresa. Sapendo che Mantovano ha ridotto la sua bici a un rottame, la signora Amato ha organizzato una colletta per acquistarne una nuova e fiammante.

Ferraris, dopo questa dolce scoperta, capisce che è arrivato il momento di dire a Rocco e Salvatore la verità. La sua storia d'amore con Agnese non merita di essere vissuta nell'ombra.

La scoperta di Laura

Anche Laura è all'oscuro della pericolosa situazione nella quale si trova Marcello. Credendo che il suo socio sia con la testa tra la nuvole per l'imminente partenza per Bologna, si impegna per trovare il suo sostituto in Caffetteria. La Venere però fa una scoperta che non le piacerà affatto.

Salvatore non ha rispettato gli accordi e sta cercando un cameriere, non una cameriera come pattuito.

Intanto, a casa Cattaneo, Silvia si sente tremendamente sola e non sa come recuperare il rapporto con Federico. Il giovane ha deciso di lasciare la casa dove ha sempre vissuto per trasferirsi da Luciano, ferendo i suoi sentimenti.

Vittorio e Beatrice vicini, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Non è un momento facile nemmeno per Pietro, che si appresa a conoscere la decisione del giudice Cimatti. La sentenza lo destabilizza, spiazzando anche Vittorio. Il ragazzo proverà a chiedere il permesso di lavorare ancora al magazzino, essendosi affezionato sia a Rocco che ad Armando.

Come raccontano le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore, Vittorio avrà un'idea per risolvere le cose e rispettare la decisione del giudice Cimatti. Sorprendendola non poco, Conti propone a Beatrice di andare a vivere con lui e Pietro.