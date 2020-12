Natale è alle porte e anche al grande magazzino non mancheranno le emozioni. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 rivelano che la puntata che andrà in onda lunedì 21 dicembre sarà ricca di colpi di scena e non smetterà di sorprendere i milioni di telespettatori che la seguono. Il giovane Barbieri soffrirà molto per la fine della relazione con Roberta. Per lui si preannuncia un Natale molto triste. Adelaide invece non prenderà affatto bene la decisione della nipote e di Vittorio, ovvero quella di trascorrere le feste a casa con Beatrice e i nipoti.

Marcello viene lasciato da Roberta e continua a lavorare in Caffetteria

In casa Cattaneo, lo stato d'animo di Silvia sarà a pezzi: la donna non avrà ancora ottenuto il perdono del figlio. Per tale ragione la zia Ernesta, con la collaborazione di Stefania, cercherà di metterla di buonumore realizzando l'albero di Natale, con la speranza che la signora Cattaneo si rallegri un pò. Intanto Roberta, dopo aver visto il bacio tra Marcello e Ludovica, lascerà il giovane Barbieri. Il socio della Caffetteria sarà a pezzi, avrà il cuore spezzato e dopo questo enorme scompiglio deciderà di mantenere il lavoro al bar. In seguito alla decisione di Marcello, Salvatore e la Parisi dovranno licenziare la nuova cameriera. La ragazza che aveva da poco preso il posto di Barbieri sarà Sofia Galbiati.

Laura non vorrà farle perdere il posto di lavoro e per aiutarla parlerà con Clelia per far assumere Sofia come Venere al Paradiso, al posto di Pellegrino.

Vittorio e Marta decidono di passare il Natale con la cognata e i nipoti

Nel corso della cinquantunesima puntata inizieranno le ricerche dello staff del grande magazzino per trovare un'idea innovativa per la settimana di Natale.

In assenza di Agnese in casa Amato saranno preoccupati per la cena della Vigilia. Ad occuparsene saranno non solo Rocco e Salvatore ma anche Marcello e Armando. Nel frattempo l'arrivo in Italia di Marta sarà previsto per la Vigilia di Natale. I coniugi Conti decideranno di rinunciare al Natale in Villa Guarnieri per trascorrere le festività a casa di Vittorio in compagnia di Beatrice e i nipoti Pietro e Serena.

A non prendere bene la decisione di Vittorio sarà la contessa, che avrà già pensato di riunire la famiglia a casa sua. Per tale ragione cercherà, con ogni mezzo a sua disposizione, di allontanare Beatrice dal cognato. Ad Adelaide le verrà in mente di offrire alla cognata del nipote un soggiorno in montagna. Beatrice non dovrà pagare nulla in quanto l'intera vacanza nella località sciistica sarà offerta dal Circolo. Per scoprire se Beatrice accetterà quanto offerto dalla contessa basta seguire la puntata che andrà in onda lunedì 21 dicembre, come di consueto su Rai 1 alle ore 15:55 circa.