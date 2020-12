Prosegue su Rai 1, anche durante il periodo natalizio, la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore".

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 21 a venerdì 25 dicembre, Marcello sarà disperato per la fine della storia con Roberta e troverà consolazione solo in Ludovica. Adelaide proverà a mandare Beatrice e figli a trascorrere il Natale in una località sciistica, ma la donna rifiuterà. Inoltre Marta resterà a New York, mentre Luciano inviterà il figlio a perdonare la madre Silvia.

Marcello è triste, ma trova conforto in Ludovica

Nelle puntate di "Il Paradiso delle signore" che saranno trasmesse dal 21 al 25 dicembre, a casa Cattaneo la zia Ernesta e Stefania saranno al lavoro per addobbare l'albero, al fine di risollevare il morale di Silvia.

Dopo la fine della storia con Roberta, intanto Marcello proseguirà a lavorare in caffetteria, ma questo porterà Salvatore e Laura a licenziare la nuova arrivata Sofia Galbiati. Dopo tale evento Laura proporrà la giovane come nuova 'Venere' a Clelia. Intanto al Paradiso tutti penseranno a delle idee innovative in vista del Natale, mentre Salvatore, Rocco, Armando e Marcello si organizzeranno per la cena della vigilia.

Marta sembra essere ormai prossima a tornare a Milano e Vittorio vorrà passare le vacanze anche con la cognata e i nipoti. Intanto Adelaide vorrebbe riunire la famiglia Guarnieri nei giorni festivi e farà in modo di mandare via Beatrice e i figli, invitandoli ad andare in una località sciistica a spese del Circolo. Tuttavia la donna respingerà al mittente tale proposta.

Nel frattempo Silvia vorrebbe avere al suo fianco Federico la sera della vigilia e la zia Ernesta, per non farla dispiacere, le dirà che sarà presente. Luciano inviterà il figlio a presenziare. Inoltre Marcello continuerà ad essere triste per Roberta, ma troverà conforto in Ludovica. Vittorio dopo avere appreso che a Beatrice sono state revocate le ferie, si recherà a Villa Guarnieri per parlare con Adelaide.

Federico va dalla madre la sera di Natale

Secondo le anticipazioni televisive fino al 25 dicembre, prima di partire per la Sicilia, Maria preparerà per Rocco e Salvatore dei cibi succulenti per la vigilia di Natale. Beatrice si licenzierà dopo aver assistito a un litigio tra i suoi figli e il personale del Circolo. Intanto Luciano racconterà a Federico del dono che vorrà fare a Carletto, mentre Umberto chiederà a Vittorio di consegnare al Cattaneo un regalo da parte sua.

In sartoria arriverà Babbo Natale, con Serena e Carletto che faranno da elfi.

In tutto questo a casa Conti arriverà una telefonata di Marta, che annuncerà a tutti l'impossibilità a tornare a Milano a causa di una tempesta di neve a New York. Pertanto Vittorio passerà pertanto le festività con Beatrice e i suoi figli.

In base agli spoiler, le Veneri scopriranno che a casa Amato il cibo preparato da Agnese è sparito e così faranno una sorpresa a Salvo, Rocco, Marcello e Armando. I quattro avranno modo di cenare in tranquillità e il capo magazziniere avrà un regalo inaspettato.

Nel frattempo, grazie al contributo di Stefania, Federico capirà che è arrivato il momento di mettere da parte ogni divergenza e accetterà di andare dalla madre. Inoltre Luciano, Clelia e Carletto passeranno il loro primo Natale insieme.

In tutto questo Beatrice rimarrà a dormire da Vittorio.

Luciano dice a Federico di perdonare la madre

Secondo le trame fino al 25 dicembre, Federico racconterà a Luciano della commozione di Silvia nel momento in cui è andato a trovarla. L'uomo gli suggerirà di perdonarla definitivamente.

Salvatore e Marcello lavoreranno anche il giorno di Natale in caffetteria, mentre Vittorio pranzerà con Beatrice e i figli al Circolo. Intanto Cosimo e Gabriella hanno stabilito il giorno delle loro nozze.

Infine Armando avrà una nuova bicicletta con un biglietto lasciato dalla sua amata Agnese.