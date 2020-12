Sta per giungere al termine la soap opera spagnola Il Segreto e le anticipazioni delle ultime puntate che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si preannunciano ricche di colpi di scena. A fare un po' di chiarezza su quello che succederà e su ciò che vedranno gli spettatori italiani ci ha pensato l'attrice Maria Bouzas che veste i panni dell'amatissima Donna Francisca Montenegro. Intervistata dal magazine de Il segreto, l'attrice ha svelato che tra la sua Francisca e il suo amatissimo Raimundo ci sarà un ''lieto fine'' nell'attesissimo finale di stagione della soap.

Il segreto, le anticipazioni delle ultime puntate spagnole: parla Francisca

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole de Il segreto raccontate anche dall'attrice raccontano che Francisca stringerà un patto con Lazaro contro l'instaurazione della Repubblica e più in generale contro i repubblicani.

Francisca, infatti, nonostante i venti di cambiamento che imperverseranno in Spagna, manterrà fede al suo essere monarchica e proverà a coinvolgere Campuzano e Don Filiberto in questa sua lotta contro la rivoluzione.

In cuor suo, infatti, la signora di Puente Viejo penserà o per meglio dire spererà che possa tornare ad avere di nuovo il pieno potere. E sarà anche questo il motivo per il quale Francisca sarà coinvolta all'interno della setta degli Arcangeli.

L'accanimento di Francisca contro Alicia e i repubblicani del paese

Come ha svelato la stessa attrice nel corso dell'intervista rilasciata al magazine de Il segreto, per non far cadere la monarchia, Donna Francisca si renderà conto che è giunto il momento di agire in prima persona dato che in paese verrà eletta una sindaca repubblicana e si renderà conto che deve fermare l'avanzata di questa parte politica che metterà a repentaglio il suo potere.

La posizione di Francisca nei confronti di questa nuova sindaca repubblicana sarà molto dura: la signora di Puente Viejo, infatti, sarà convinta che i repubblicani porteranno il paese alla rovina.

E per portare avanti il suo piano diabolico, Francisca si accanirà contro Don Filiberto: le anticipazioni delle puntate spagnole de Il segreto rivelano che la donna lo userà come capro espiatorio e non esiterà a 'sacrificarlo'.

Tra Francisca e Raimundo ritorna il sereno

Ma grande attenzione in questo finale di stagione di sempre de Il segreto verrà dato anche alla storia d'amore tra Francisca e Raimundo. A tal proposito, l'attrice ha svelato che l'Ulloa riuscirà finalmente a recuperare la salute dopo la malattia e soprattutto che torneranno a essere una coppia felice.

Tra Raimundo e Francisca, quindi, ritornerà di nuovo il sereno ma i due non lasceranno Puente Viejo perché la Montenegro non vorrà andare via dal suo amato paese.