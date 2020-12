Le anticipazioni de Il Segreto relative a ciò che andrà in onda nelle prossime settimane, svelano importanti novità in merito a Tomas De Los Vivos. Il fratello di Adolfo verrà convinto da don Filiberto a entrare a far parte della setta degli Arcangeli e sarà proprio in occasione del giuramento all'organizzazione, che l'uomo scoprirà che anche la madre Isabel ne starà facendo parte. Si verrà a sapere che a capo della setta segreta ci sarà donna Francisca.

Il segreto, anticipazioni: Tomas entrerà nella setta degli Arcangeli?

La setta degli Arcangeli comincerà a seminare il panico a Puente Viejo nel corso delle prossime puntate de Il Segreto.

In particolare si scoprirà che don Filiberto darà il suo contributo all'organizzazione. La setta si batterà affinché la situazione politica rimanga così com'è e per questo cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ad Alicia, la quale sarà pronta a diventare sindaco del paese e a diffondere le sue idee sulla Repubblica. Gli uomini incappucciati della setta si sentiranno minacciati da Alicia e per questo arriveranno a minacciata senza successo. Pertanto, organizzeranno un terribile attentato a La Puebla durante una sua manifestazione e dove ci saranno anche delle vittime. Fortunatamente la figlia di Urrutia si salverà e proprio dopo questa vicenda don Filiberto cercherà di convincere Tomas a entrare nella setta.

Il segreto, spoiler: Tomas pronto a giurare di fronte alla setta

In particolare, nelle prossime trame de Il segreto, il parroco cercherà di far comprendere al fratello di Adolfo che dovrebbe farsi rispettare nella comunità in quanto benestante.

Inizialmente Tomas sembrerà non cogliere i consigli di don Filiberto, ma ben presto lo si vedrà accettare la sua proposta di entrare a far parte della setta degli Arcangeli. Nel frattempo, il capitano Huertas cercherà di scoprire il luogo in cui si riunisce la tanto temuta organizzazione segreta, mentre il prete vorrà assicurarsi che Tomas sia realmente pronto ad entrare negli Arcangeli.

Il fratello di Adolfo manterrà la parola data a Filiberto e si presenterà sul luogo prefissato per ricevere il battesimo e giurare il suo suo impegno.

Il segreto, prossime puntate: anche la Marchesa Isabel negli Arcangeli

Di fronte a Filiberto e agli uomini incappucciati, Tomas comincerà a tentennare e non proferirà parola. La tensione salirà sino a quando uno dei personaggi incappucciati si avvicinerà a lui.

Sarà così che l'uomo scoprirà che sotto il mantello si nasconderà la sua stessa madre. Una sorpresa non solo per il marchesino ma anche per i telespettatori de Il segreto, i quali verranno a sapere che, oltre alla Marchesa Isabel, anche donna Francisca ne farà parte. Quest'ultima sarà addirittura a capo della setta degli Arcangeli. La Marchesa riuscirà a convincere il figlio che l'organizzazione sarà dalla parte giusta e solo con il prosieguo delle puntate di scoprirà cosa avranno in serbo gli uomini incappucciati.