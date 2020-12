Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che la soap opera si sta avviando verso il gran finale e molti degli intrecci e delle trame di questi anni verranno finalmente al pettine. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Raimundo che si trova in una condizione di salute non proprio idilliaca. Il grande amore di Raimundo è in un serio stato catatonico e ormai è inerme su una sedia a rotelle. Intervistato dal magazine de Il Segreto, l'attore che veste i panni di Raimundo, ha svelato data questa sua condizione l'Ulloa preferirebbe quasi morire piuttosto che essere un peso per gli altri.

Le nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto: Raimundo si sente un peso

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che il quadro clinico di Raimundo non sarà affatto dei migliori e nonostante le amorevoli cure di tutte le persone che gli staranno accanto in questo difficile momento della sua vita, l'uomo si sentirà un vero e proprio peso.

Motivo per il quale Raimundo vorrebbe morire. Come ha spiegato l'attore Ramon Ibarra, il compagno di Francisca è sempre stato un uomo molto attivo, non può sopportare affatto di essere diventato un peso per gli altri e condizionare la loro vita.

Raimundo preferirebbe morire

Ecco perché, nonostante il grande amore che prova nei confronti della Montenegro, nelle ultime puntate spagnole de Il Segreto, Raimundo si renderà conto che per lui non ha senso rimanere in uno stato di dipendenza totale dalle cure altrui.

Insomma un periodo decisamente complicato per Raimundo che, tuttavia, potrà contare anche sul ritorno di sua figlia Emilia. La donna, dopo un lungo periodo di assenza e dopo essersi trasferita a Cuba con la sua amata famiglia, deciderà di rimettere piede a Puente Viejo per poter stare anche vicina a suo padre in questo delicato momento della sua vita.

Il ritorno di Emilia a Puente Viejo: le anticipazioni spagnole de Il Segreto

Eppure, data la situazione di Raimundo, nel momento in cui Emilia ritornerà lui non potrà esprimere in nessun modo il sentimento che proverà nel rivedere la sua amata figlia. L'attore ha anche svelato che inizialmente Raimundo non sarà a conoscenza della malattia terminale di Emilia, ma poi con il passare delle puntate lo verrà a sapere.

La donna, infatti, confesserà ai suoi familiari che le resta ben poco da vivere ed è anche per questo che ha scelto di tornare in paese.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto con Francisca le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che Raimundo e la storica signora del paese, torneranno ad essere una coppia "almeno nell'anima" come ha svelato Ramon nell'intervista al magazine della soap opera in onda su Canale 5.