Nuovo cambio di programmazione per Il Segreto in vista del Natale. Le ultime notizie vedono uno stop per la soap tv iberica che, dal 21 dicembre e sino a gennaio 2021 verrà sostituta dal film a tema natalizio. Una brutta notizia per i telespettatori che, come noto, si apprestano a seguire il gran finale di stagione che, a questo punto, slitterà di qualche settimana. Le altre soap Beautiful e Una vita invece, continueranno ad andare regolarmente in onda.

Il segreto si ferma: dal 21 dicembre non va in onda

La soap Il segreto si ferma nella settimana di Natale e anche oltre. Questo è quanto emerge scorrendo la programmazione di Mediaset relativa alle prossime festività e che smentiscono le news circolanti solo fino a qualche giorno fa.

L'altra soap iberica Una vita e Beautiful andranno invece regolarmente in onda, mentre le vicende ambientate a Puente Viejo subiranno uno stop a partire dal prossimo 21 dicembre. Il gran finale de Il segreto dunque, andrà in onda a gennaio 2021.

Il segreto tornerà su Canale 5 a gennaio 2021

Non è ancora stata resa nota la data in cui verrà ripresa la programmazione delle nuove puntate. Si è parlato del prossimo 11 gennaio, ma Il segreto potrebbe tornare già lunedì 4. In attesa di notizie certe in merito, si sa invece che al posto della soap ambientata a Puente Viejo, verranno trasmessi dei film a tema natalizio. Ad esempio, lunedì 21 dicembre, a partire dalle 16:40, è in programma il film Ritorno a Christmas Creek. Si prolunga dunque l'attesa per vedere in onda il gran finale di stagione.

Palinsesto Natale: Una vita e Beautiful non si fermano

Come noto, in Spagna è già andata in onda la puntata conclusiva che, come raccontano le anticipazioni ha riservato non pochi colpi di scena. Per questo, vi è molta attesa anche per il pubblico italiano per vedere la conclusione di questa dodicesima stagione. Prima di dire d'addio definitivamente a Il segreto, bisognerà ancora capire come si evolveranno le vicende attualmente in onda su Canale 5.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Ad esempio, bisognerà capire se Alicia riuscirà a diventare sindaco di Puente Viejo e soprattutto, si dovrà capire chi c'è dietro alla misteriosa setta degli Arcangeli. Tanti interrogativi che troveranno risposta solo con l'anno nuovo dove i fan scopriranno anche il reale motivo che ha spinto Emilia a tornare in paese. Se Il segreto va in pausa, l'altra soap iberica Una vita e Beautiful sono in palinsesto anche lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre.

Si presume quindi, che le vicende ambientate nel ricco quartiere di Acacias e la soap americana terranno compagnia ai fan anche durante le feste natalizie.