Nel corso del finale di stagione de Il Segreto due personaggi della soap opera saranno protagonisti di aspri scontri. Gli spoiler spagnoli delle nuove puntate in onda su Canale 5 raccontano che Begona arriverà a minacciare la domestica Manuela, accusandola di aver provato a entrare nel letto di suo marito Ignacio, del quale è sempre stata innamorata.

Il segreto: Manuela crede che Begona non sia guarita

Le anticipazioni de Il segreto riguardanti le nuove puntate in programma nei prossimi giorni in televisione raccontano che tra Begona e Manuela nasceranno delle incomprensioni.

Tutto inizierà quando la moglie di Ignacio farà ritorno a Puente Viejo dopo aver trascorso un lungo periodo in un istituto psichiatrico austriaco.

La donna tenterà di riprendere il suo posto in famiglia, tanto da aiutare Rosa nei preparativi per le nozze con Adolfo. Poi, la signora Solozabal farà i complimenti a Marta per aver sposato Ramon, arrivando a pentirsi di aver tentato di uccidere Carolina quando era una neonata. Per questo motivo, Begona era stata rinchiusa in un sanatorio lontano dalla Spagna.

Alla Casona, la donna darà l'impressione di voler rimettere in piedi il matrimonio con Ignacio. Ma Manuela non appoggerà l'iniziativa della donna in quanto sospetterà che non sia completamente guarita. Di conseguenza, la domestica metterà in guardia il padrone, creando i presupposti per uno scontro di fuoco.

Ignacio ha un confronto con la moglie

Le trame spagnole de Il segreto in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Manuela continuerà a nutrire dei sospetti sempre di più forti sulla completa guarigione di Begona, tanto da far presente che si comporta in modo strano durante una chiacchierata con Ignacio.

Per tale ragione, la domestica convincerà il padrone a osservare con più accortezza le mosse della moglie in quanto è sicura che stia nascondendo qualcosa sulle dimissioni dalla clinica austriaca.

Dall'altro canto, Ignacio darà più peso ai pareri dei medici, piuttosto ai consigli della sua fedele domestica. L'uomo, infatti, deciderà di avere un confronto con Begona, che però si rifiuterà di ascoltarlo, preferendo accendere l'astio con Manuela.

La signora Solozabal minaccia la domestica

Successivamente la signora Solozabal si scaglierà come una furia contro la domestica della Casona, invitandola a non ficcare più il naso nel suo matrimonio. In questo frangente, Begona accuserà Manuela di aver tentato di entrare nelle grazie di Ignacio, visto che prova per lui un reale interesse. Inoltre, la donna preciserà che Rosa, Marta e Carolina hanno già una madre, tanto che lei deve occuparsi esclusivamente di mettere in ordine la casa.

Questo sarà il primo dei tanti scontri di cui le due donne saranno protagoniste.