La soap opera Il Segreto si avvicina sempre più alla propria conclusione.

Recentemente il personaggio di Emilia Ulloa ha fatto il suo ritorno a Puente Viejo, ufficialmente per stare accanto al padre Raimundo, ma le vere motivazioni del suo rientro al paesello verranno svelate nelle ultime puntate de Il segreto. Sarà la stessa Emilia a confessare a Marcela di avere una malattia terminale, motivo per il quale ha scelto di non dire nulla a nessuno per vivere gli ultimi giorni della propria vita con spensieratezza nel suo paese natale. Una rivelazione che lascerà a bocca aperta la nuora e anche i telespettatori della soap iberica.

Nelle puntate finali della soap opera iberica - che andranno in onda su Canale 5 a gennaio 2021 - dunque Emilia perderà la vita, ma non sarà per la malattia, bensì per un altro clamoroso colpo di scena.

Nelle prossime puntate de Il segreto si scoprirà il reale motivo del ritorno di Emilia

Il personaggio di Emilia Ulloa è uno dei volti storici Il segreto. Presente sin dalla prima puntata, Emilia è entrata nel cuore dei telespettatori, ma purtroppo per lei, il finale della soap riserverà cattive notizie. Un epilogo inaspettato emerge infatti dalle anticipazioni spagnole de Il segreto.

La figlia di Raimundo è tornata a Puente Viejo per stare accanto al padre, in stato vegetativo dopo essere stato rapito da donna Eulalia, ma non sarà questo il vero motivo del suo rientro nelle trame della soap.

Nelle prossime puntate, Marcela noterà un velo di tristezza negli occhi della suocera, ma penserà che questo sia dovuto alla preoccupazione per lo stato di salute di Raimundo.

Il segreto, anticipazioni: Emilia affetta da un male incurabile

Sul finale di stagione de Il segreto, Emilia, in un momento di debolezza, confesserà proprio a Marcela il vero motivo per cui ha fatto ritorno a Puente Viejo.

Emilia quindi, in lacrime, dirà alla nuora di avere una malattia terminale e per questo le resteranno pochi giorni da vivere. La donna spiegherà di non aver detto nulla nemmeno ad Alfonso, Maria e Gonzalo e di aver lasciato Cuba per non farli soffrire. La donna infatti ha i giorni contati e potrebbe morire da un giorno all'altro. Una rivelazione sconvolgente che lascerà Marcela a bocca aperta.

Il segreto, finale di stagione: Emilia muore nell'esplosione

Con l'avvicinarsi delle puntate finali de Il segreto, si scoprirà che Emilia perderà la vita, ma non per il male incurabile, bensì per la tremenda esplosione che distruggerà Puente Viejo.

Sarà don Filiberto a provocare l'enorme esplosione che raderà al suolo il paesello iberico e che ucciderà gran parte degli abitanti. Da quanto si apprende, nemmeno Francisca e Raimundo si salveranno. Il padre di Emilia morirà sul colpo, mentre donna Francisca sopravviverà qualche minuto in più. Un finale ricco di colpi di scena dunque, che i telespettatori di Canale 5 vedranno in onda nel prossimo mese di gennaio.