Appassiona sempre di più la soap opera spagnola Il Segreto nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nel corso degli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana verranno alla luce le bugie di Estefania (Cristina Urgel). Quest’ultima dopo essere stata smascherata da Tiburcio Comino a causa di un suo complice che con delle prove dimostrerà l’inganno che ha teso a Dolores per farla entrare in crisi con il consorte, finirà dietro le sbarre del carcere.

A salvare il matrimonio della pettegola di Puente Viejo e dell’ex circense, sarà soprattutto il nipote Onesimo.

Il segreto spoiler: Tiburcio, Onesimo, Hipolito e Huertas decisi a smascherare Estefania

Nelle puntate che i telespettatori italiani hanno già seguito è arrivata a Puente Viejo Estefania, una donna che ha portato scompiglio nella vita di Tiburcio. La new entry ha ricattato l’ex circense pretendendo di ricevere del denaro per non far sapere a Dolores che loro due hanno trascorso una notte d’amore. Addirittura la forestiera è arrivata a sostenere di aspettare un figlio da Comino. Gli spoiler provenienti dalla Spagna e relativi a ciò che succederà prossimamente, dicono che Onesimo, Hipolito (Selu Nieto) e Tiburcio sorprenderanno Estefania in compagnia di un misterioso uomo chiamato Urbano.

I Miranar sempre più insospettiti dall’atteggiamento della straniera, si serviranno della complicità del capitano Huertas (Carles Sanjaime) per poterla smascherare.

Quest’ultimo avrà il compito di passare qualche giornata in compagnia della ricattatrice di Tiburcio e di fare delle indagini. Il marito di Dolores, Onesimo e Hipolito riusciranno a scoprire che Urbano ha dei precedenti per ricatto ed estorsione, ma per portare avanti le sue orrende macchinazioni non ha contato sull'aiuto di Estefania.

Estefania viene arrestata, Comino decide di raggiungere la piccola Belen con Dolores e Hipolito

La situazione sarà destinata a cambiare quando un contadino si presenterà all’emporio con un fazzoletto su cui saranno incise le iniziali di Tiburcio, e farà sapere a Dolores che suo marito diverse notti ha dormito nella sua stalla visibilmente ubriaco. Onesimo dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle non farà fatica a capire che Estefania non è sincera, come sostiene suo zio.

Quest’ultima verrà raggiunta nella piazza del quartiere iberico da Dolores, che difenderà a spada tratta il marito. In poche parole la madre di Hipolito dirà alla rivale che Tiburcio non avrebbe mai potuto intraprendere una tresca con una come lei.

Estefania dopo aver fatto i conti con l’ira della pettegola di Puente Viejo verrà arrestata dal capitano Huertas, a causa di Urbano che confesserà l’estorsione commessa con la sua complicità ai danni di Comino. Quest’ultimo a sorpresa ritirerà la denuncia contro Estefania e Urbano, ma i due non appena verranno scagionati si vedranno costretti a restituire all’ex acrobata tutti i soldi sottratti con l’inganno. Per concludere Tiburcio oltre a impedire al giudice di far arrestare Urbano ed Estefania qualora dovessero tornare a Puente Viejo, acquisterà tre biglietti del treno per poter far visita alla piccola Belen con Dolores e Hipolito.