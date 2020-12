Diversi personaggi della soap opera spagnola Il Segreto nei prossimi episodi vivranno dei momenti di tensione a causa di un’organizzazione segreta.

Dagli spoiler si evince che Tomas de Los Visos farà una scoperta del tutto inaspettata, dopo aver accettato di far parte della setta degli arcangeli su richiesta di Don Filiberto: il giovane apprenderà che tra gli uomini incappucciati si nasconde sua madre Isabel.

Il segreto, spoiler: Alicia decisa a diventare sindaco

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Don Filiberto, dopo essere stato rapito da degli sconosciuti, non avrà altra scelta che unirsi a una setta segreta.

Il parroco di Puente Viejo per iniziare dovrà convincere Tomas a entrare nel nascondiglio segreto degli arcangeli, che intanto prenderanno di mira Alicia. Quest’ultima farà i conti con l’ira delle misteriose figure incappucciate, non appena sarà disposta per diventare il nuovo sindaco del paesino iberico. In particolare a infastidire gli arcangeli sarà il fatto di vedere che la giovane Urrutia sostiene la repubblica, per tale motivo non perderanno l’occasione per terrorizzarla.

Nonostante ciò la figlia di Encarnacion non demorderà, infatti continuerà ad andare avanti per la propria strada e cercherà di far schierare i cittadini dalla sua parte. Inoltre l’ex amante di Matias sarà consapevole che soltanto dopo essere riuscita a diventare sindaco potrà far scagionare suo padre.

Attentato a La Puebla, Isabel rassicura Tomas

Gli arcangeli saranno i responsabili di un attentato durante una manifestazione a La Puebla in cui Alicia farà uno dei suoi discorsi. Fortunatamente quest’ultima non sarà fra le vittime, mentre Don Filiberto approfitterà della situazione per chiedere a Tomas di unirsi alla setta. In un primo momento quest’ultimo sembrerà non accettare la proposta del parroco, ma dopo aver riflettuto a lungo cambierà idea.

Nel contempo il capitano Huertas farà delle indagini per scoprire in quale luogo si riuniscono gli arcangeli, per essere sicuro che il giovane De Los Visos voglia davvero fare questo passo.

Il fratello di Adolfo manterrà la promessa fatta a Don Filiberto, dato che si presenterà nel luogo indicato per ricevere il battesimo e giurare il suo impegno. Tomas però rimarrà senza parole quando scoprirà che anche sua madre Isabel fa parte della setta.

L'uomo esigerà di ricevere delle spiegazioni dalla marchesa, la quale assicurerà al figlio di doversi fidare degli arcangeli. La persona a capo dell’organizzazione segreta inoltre si rivelerà essere Francisca Montenegro: quest'ultima però non metterà in conto il fatto che Don Filiberto - prima o poi - si stancherà di seguire alla lettera le regole della setta.