Martedì 22 dicembre è andato in onda l'ultimo appuntamento di questo 2020 di Uomini e donne. La puntata non è stata affatto facile per la tronista Sophie Codegoni, rimasta basita da alcune affermazioni del suo corteggiatore Matteo sulla natura del loro possibile rapporto. La 18enne milanese si è scagliata contro il giovane, accusandolo di prenderla in giro e terminando il suo sfogo con un eloquente ''mi fai schifo''.

I dubbi di Matteo su Sophie scatenano il caos nello studio di Uomini e donne

L'ultimo appuntamento di Uomini e donne prima della pausa natalizia, ha avuto come protagonista la giovane tronista Sophie Codegoni.

La ragazza ha portato in esterna Matteo Ranieri, lasciando a casa gli altri due corteggiatori Antonio e Giorgio. Matteo, giunto in studio, ha espresso le sue perplessità sulla loro relazione e, alla domanda provocatoria di Maria De Filippi che gli ha chiesto quale sarebbe la sua risposta qualora Sophie fosse la sua scelta, il giovanotto ha risposto: "A oggi direi no". Parole che hanno scatenato il caos, visto che tutti, in primis Sophie, non avevano mai messo in dubbio la sincerità dei sentimenti di Matteo.

U&D, Sophie contro il cavaliere: 'Chi credi di prendere in giro?'

Le parole spiazzanti di Matteo hanno dato il via ad un lungo faccia a faccia tra il corteggiatore e Sophie la quale, in un primo momento, sembrava non capacitarsi di ciò che stava ascoltando.

Man mano che il discorso è andato avanti, la tronista è rimasta sempre più a bocca aperta ed ha cominciato ad innervosirsi, tanto da scagliarsi contro il corteggiatore al quale ha rimproverato il fatto di essersi montato la testa. Supportata anche da Gianni Sperti, la tronista ha poi proseguito dicendo: "Chi credi di prendere in giro?".

La ragazza delusa da Matteo: 'Mi fai schifo'

"Mi fai schifo", ha tuonato la giovane Sophie, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Profondamente delusa e irritata, la 18enne non ci sta a passare per una persona fredda come l'ha accusata Matteo. Nel corso della puntata di U&D la ragazza ha inoltre detto: "Ti ho fatto conoscere mia madre, ti ho preparato l’esterna per il compleanno, ma non prendermi per il cu*o perché se pensi che sia la 18enne biondina dagli occhi azzurri, ti dico che potrei ribaltare lo studio".

Una presa di posizione netta è chiara quella di Sophie, mentre Matteo è stato preso di mira anche da Davide Donadei, il quale ha cercato di capire come mai il giovane sia ancora in studio visti i tanti dubbi mostrati nei confronti della tronista. Riuscirà Matteo a spiegare le sue ragioni a Sophie? Per rivedere in onda i protagonisti di Uomini e donne, bisognerà attendere il prossimo 11 gennaio 2021, data in cui il programma di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 dopo la meritata pausa natalizia.