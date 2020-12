L'opinionista del Grande Fratello Vip Antonella Elia è stata ospite della nuova puntata di Verissimo in onda sabato 19 dicembre a partire dalle 16:00 su Canale 5. La donna si è raccontata a Silvia Toffanin affrontando svariati argomenti, in particolare i più attuali. Dalle gravi dichiarazioni fatte nelle scorse ore al Grande Fratello Vip dal nuovo arrivato Filippo Nardi, alla storia d'amore con Pietro Delle Piane, che come confermato proprio dall'Elia nel corso della lunga intervista sarebbe definitivamente giunta al capolinea.

Antonella Elia si dice disgustata dalle gravi affermazioni fatte da Filippo Nardi

Antonella Elia, da opinionista del Grande Fratello Vip non poteva non parlare delle irripetibili frasi pronunciate da Nardi. L'Elia ha espresso un’opinione molto dura nei confronti del Conte che tra le altre cose non è nuovo alle polemiche. Chi segue il Grande Fratello ricorderà le polemiche che suscitò la sua forte reazione per un pacchetto di sigarette. Antonella ha dichiarato di essere disgustata, aggiungendo che ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. L'opinionista ha detto anche che trova sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Poi, non potevano mancare delle domande sulla sua storia d'amore con Pietro Delle Piane.

Antonella Elia ha raccontato la fine della sua storia d'amore con Pietro Delle Piane

Antonella Elia a Verissimo ha parlato anche della sua attuale situazione sentimentale. La donna ha confermato che la relazione con il suo fidanzato Pietro è davvero finita. I due dopo aver partecipato a Temptation Island, avevano deciso di prendersi un po' di tempo per decidere se restare insieme.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

La Elia ha detto che Pietro era in prova, ma non l'ha superata aggiungendo anche che le ha spaccato il cuore. "Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo" ha dichiarato nel salotto della conduttrice Silvia Toffanin. La separazione dal suo compagno Pietro è stata una lacerazione, ma Antonella Elia ha detto che non possono stare insieme perché non sono adatti a frequentarsi, non sanno prendersi e dunque si scatenano delle reazioni inaccettabili.

La donna ha anche aggiunto che entrambi hanno bisogno di fare un lungo percorso di crescita da soli prima di potersi rincontrare. Antonella vuole che il suo ex abbia il meglio dalla vita, ma senza di lei. Con queste parole, si è conclusa l'intervista della valletta storica di Mike Bongiorno. Cosa ne penserà Pietro Delle Piane di queste parole che non sembrano lasciare nessuno spiraglio ad un possibile ritorno di fiamma? Non resta che aspettare delle sue dichiarazioni per scoprire se tra i due è veramente finita o la loro è soltanto una crisi passeggera?