Maria De Filippi è sposata dal 1995 con il giornalista Maurizio Costanzo. Prima del conduttore, la presentatrice di Uomini e Donne e Amici ha avuto altri amori e, in una telefonata con il giornalista Roberto Alessi, Maria ha confidato un aneddoto riguardo la sua adolescenza e sul suo primo bacio, dato a Riccardo Ravizza, durante una gita con la scuola. La presentatrice di Canale 5 ha detto che il ragazzo l'ha lasciata e lei era rimasta molto male.

Maria De Filippi ricorda un amore di quando aveva 14 anni

Roberto Alessi, sul nuovo numero del settimanale Novella 2000, in edicola da mercoledì 9 dicembre, ha raccontato una telefonata intercorsa fra lui, Betti Soldati, importante ufficio stampa della tv, e Maria De Filippi.

Durante la conversazione, la presentatrice ha confidato un ricordo della sua vita amorosa, risalente a quando aveva 14 anni. De Filippi è stata incalzata dal giornalista, che le ha detto di essere a conoscenza di un clamoroso scoop riguardo il suo passato. Roberto ha proseguito, ricordando alla conduttrice di un 'filarino' che avrebbe avuto con Roberto Ravizza quando era adolescente e la moglie di Maurizio Costanzo ha confermato le parole di Alessi.

Il primo amore di Maria De Filippi

Dopo lo scoop di Roberto Alessi, Maria ha ricordato quei momenti, aggiungendo dettagli sul flirt avuto da ragazzina, dicendo di ricordarsi benissimo di Dado, come era soprannominato il ragazzino, rivelando che era innamorata follemente di lui e che Ravizza apparteneva a una famiglia stupenda.

La De Filippi ha aggiunto che Riccardo era figlio del proprietario della pellicceria Annabella, azienda che aveva avuto un successo enorme: ''Ma nessuno in casa, dai genitori ai tre figli, se la tirava''. Maria ha detto che all'epoca del flirt, quando aveva 14 anni, frequentava il liceo classico, mentre Ravizza andava al liceo scientifico: ''Ci si incontrava nella piazza dell'Università, sotto le torri''.

Il primo bacio di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha ricordato il suo primo bacio: ''Mi ricordo ancora'' e ha fornito ulteriori dettagli, dicendo che all'epoca erano partiti in gita per andare a sciare quattro giorni in montagna, con la scuola. Gli studenti erano andati in pullman a Molveno, in Trentino Alto Adige, aggiungendo che è stato un classico viaggio scolastico, seduti in fondo al pullman.

L'amore fra De Filippi e Riccardo non è proseguito perché Maria è stata lasciata: ''Vuoi sapere che cosa ha fatto? Mi ha mollata lui! Ci sono rimasta malissimo''. Riguardo a come sono andate le cose fra lei e Ravizza, la conduttrice di Uomini e Donne non ha escluso che sia stata migliore la sua vita attuale, rispetto a quella che avrebbe avuto con lui, dicendo che, sarebbe potuta comunque essere felice insieme a Riccardo.