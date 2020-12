Sembrerebbe continuare senza sosta il botta e risposta a distanza tra due amate ex corteggiatrici di Uomini e Donne: dopo che Giulia De Lellis l'ha rimossa dall'elenco dei suoi "seguiti" su Instagram, Natalia Paragoni pare averla criticata per la decisione di concedersi un viaggio a Dubai in piena emergenza sanitaria. L'influencer trevigiana ha criticato i furbetti che, nonostante sia sconsigliato lasciare l'Italia per motivi non lavorativi, lo stanno facendo ugualmente in barba alle regole.

Natalia pungente su Instagram: ce l'avrebbe anche con Giulia De Lellis

Dopo essersi punzecchiate vicendevolmente sulla professione da influencer che esercitano entrambe, Natalia e Giulia sembrava si fossero date una calmata.

Probabilmente dopo aver appreso gli ultimi Gossip che sono circolati sulla De Lellis, la fidanzata di Andrea Zelletta potrebbe averle voluto rifilare una nuova frecciatina velenosa, o almeno questo è quello che sospettano alcuni attenti fan delle ragazze.

Rispondendo alle curiosità dei suoi follower su Instagram, la Paragoni si è imbattuta in questa domanda: "Il prossimo viaggio che farai con Andrea quando sarà possibile?".

Sono state le parole che ha usato la giovane in questa circostanza, ad essere state interpretate da qualcuno come un commento al vetriolo nei confronti della collega che al momento si trova negli Emirati Arabi con il neo compagno Carlo Gussalli Beretta.

La stoccata contro chi va all'estero: possibile riferimento a Damante e De Lellis

"Avremmo voluto passare il Natale al mare, ma non è possibile. Anche per questioni di sicurezza non si può lasciare l'Italia, ma molti fanno i furbi", ha fatto sapere la bella Natalia in una risposta che ha dato di recente su Instagram.

L'ultima parte dello sfogo della Paragoni, da alcuni fan è stata interpretata come una frecciatina neppure troppo velata all'influencer con la quale ha già avuto da ridire nel recente passato, Giulia De Lellis.

Quando la fidanzata di Zelletta ha puntualizzato che ci sono persone che stanno viaggiando all'estero nonostante sia fortemente sconsigliato (soprattutto se non è per motivi di lavoro), i più curiosi hanno letto un riferimento alla trasferta che la 24enne romana sta facendo a Dubai con Carlo Gussalli Beretta.

Sebbene sui social avesse parlato di un viaggio di lavoro, in questi primi giorni di permanenza negli Emirati Arabi, la ragazza sembra essersi divisa tra passeggiate in spiaggia e cene in ristoranti esclusivi del posto.

Anche Andrea Damante al momento si trova al mare con la nuova fiamma Elisa Visari: i "Damellis" hanno scelto la stessa località extra lusso per la prima vacanza romantica con i rispettivi nuovi compagni.

Le tappe dell'astio tra Natalia e Giulia De Lellis

La presunta frecciatina sui viaggi all'estero che non si potrebbero fare ma che alcuni furbi stanno facendo lo stesso, non è l'unica che Natalia sembra aver lanciato a De Lellis ultimamente.

Nel corso di un suo recente intervento a Casa Chi, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto così a chi ha osato paragonarla a Giulia nel lavoro e nel privato: "C'è una grande differenza. Io ho studiato e so di quello di cui parlo, non mi sono improvvisata influencer. Lei non so se ha fatto corsi dopo il successo".

Anche quando le è stato domandato se secondo lei c'è qualche analogia tra i "Damellis" e la sua storia d'amore con Zelletta, la trevigiana ha precisato: "No, il mio Andrea ha studiato per fare il dj ed era un modello anche prima del Grande Fratello Vip. Veniamo paragonati perché facciamo lavori simili e indossiamo le stesse cose, è normale".

Dopo queste dichiarazioni della Paragoni, la 24enne romana ha smesso di seguirla su Instagram, come a voler prendere le distanze esattamente come ha fatto la collega.