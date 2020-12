Le registrazioni di Uomini e donne proseguono a ritmo spedito: le anticipazioni di quella dello scorso 29 dicembre annunciano che ci sono state delle novità importanti legate al percorso del tronista Davide Donadei.

A distanza di diversi mesi dall'inizio del suo percorso nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, per il giovane Davide è giunto il momento di pensare al futuro fuori dal programma. E questa volta il tronista ha ammesso che manca davvero poco alla scelta finale che lo vede diviso tra Beatrice e Chiara.

Gli spoiler della registrazione di U&D del 29 dicembre: Davide diviso tra Chiara e Beatrice

Nel dettaglio, le anticipazioni della registrazione di U&D del 29 dicembre rivelano che Davide ha scelto di portare in esterna soltanto Chiara, con la quale si è sbilanciato moltissimo.

I due hanno trascorso del tempo assieme, su una terrazza e addirittura Davide ha dedicato alla ragazza un brano.

Durante l'esterna, il tronista le ha chiesto di poter mettere le cuffie e ascoltare un pezzo musicale che voleva dedicarle. Il pubblico non ha potuto sapere di quale brano si trattava: è rimasto un vero e proprio segreto tra di loro.

Baci tra Davide e Chiara

Ma non è finita qui, perché nel corso della loro uscita non sono mancati neppure i baci. Davide e la bella Chiara si sono lasciati trasportare dalla passione e si sono scambiati dei baci, seppur con la mascherina. Il tronista, però, non ha nascosto che per lui era un vero e proprio peso non poter togliere la mascherina e lasciarsi andare liberamente, come avrebbe voluto, con la sua pretendente.

Insomma un'esterna decisamente scoppiettante e ricca di sentimento quella tra Davide e Chiara, che ha fatto storcere il naso all'altra pretendente. Nel corso della registrazione di U&D del 29 dicembre, Beatrice non ha nascosto la propria amarezza per come sono andate le cose e per il fatto che Davide l'abbia lasciata a casa un'intera settimana, evitando di trascorrere del tempo con lei.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Davide pronto per la scelta finale a Uomini e donne

Al tempo stesso il tronista ha ammesso di essere deluso da Beatrice perché, la settimana prima, era andata subito via al termine della registrazione senza nemmeno dargli il tempo di potersi vedere e parlare un po'. Nel corso del confronto Chiara si è arrabbiata perché sosteneva che Davide non avesse fatto altro che guardare Beatrice durante la messa in onda della loro esterna.

Insomma, una situazione decisamente complicata per Davide, che è stato messo alle strette dalle due ragazze, "stufe" di portare alla lunga questo percorso. Il tronista le ha rassicurate, dicendo loro che ormai manca pochissimo alla sua scelta finale e confermando così la propria intenzione di chiudere questa avventura al più presto.