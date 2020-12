Nella puntata di ieri di Live non è la d'Urso è andato in onda il tanto atteso confronto tra Selvaggia Roma e suo padre. Abib ha deciso di accettare di dialogare pubblicamente con sua figlia e ha dato una versione dei fatti completamente diversa da quella dell'ex gieffina.

Nello specifico, l'uomo ha detto di non aver mai abbandonato la ragazza, anzi, in più occasioni ha provato a starle accanto e a vederla, ma lei è sempre stata molto schiva. Roma, dal canto suo, ha continuato a dire di essersi sentita abbandonata dalla sua figura paterna da quando aveva 15 anni.

La reazione del padre di Selvaggia alle parole della figlia

Il confronto tra Selvaggia Roma e suo padre ha portato alla luce dei retroscena inaspettati in merito al rapporto tra padre e figlia. L'ospite di Live non è la d'Urso ha preso visione dei filmati in cui Selvaggia ha parlato male di lui al GF Vip e ha voluto fare un chiarimento. Il protagonista ha detto: "È un po' esagerata, non è così, assolutamente". In seguito ha aggiunto: "La madre lo sa, io le dico come mai non usciamo insieme?"

L'uomo ha palesato anche di soffrire molto di più della figlia per tutta questa situazione. Dopo questa breve introduzione, Selvaggia ha risposto alle accuse di Francesco Chiofalo. In merito alla questione, la ragazza ha detto che non capisce per quale ragione il suo ex, dopo 6 anni dalla loro rottura, continui a parlare di lei e a intromettersi in faccende che non lo riguardano.

Il confronto tra Abib e Selvaggia Roma

Roma, infatti, ha continuato a ribadire che, seppur abbia visto suo padre alcune volte da quando aveva 15 anni, continua a ritenere di essersi sentita abbandonata. Dopo un po' di tempo, la protagonista è potuta andare nell'ascensore di Live non è la d'Urso per il faccia a faccia con il padre. In tale occasione, l'uomo ha esordito dicendo: "Come mai?

Addirittura ti ho abbandonata?" Lei ha risposto: "Dopo i 15 anni non ti ho più visto come una presenza di un papà e tu lo sai". Selvaggia, poi, ha parlato di diverse discussioni avute con lui al telefono. L'uomo ha confermato, ma poi ha chiarito: "Abbiamo discusso, ma non ti ho abbandonato mai".

Il chiarimento senza telecamere a Live non è la d'Urso

Selvaggia Roma, durante il colloquio con suo padre, non è riuscita a trattenere la commozione. A un certo punto del dibattito, poi, è intervenuta Barbara d'Urso, la quale ha ammesso di comprendere che tra i due non siano accadute delle cose gravissime. Per tale motivo, ha esortato i due protagonisti a mettere da parte i vecchi rancori e fare la pace. Abib è sembrato propenso ad assecondare la richiesta della conduttrice. Quest'ultima, allora, ha chiuso il collegamento e li ha lasciati da soli.