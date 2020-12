Lo scorso venerdì 11 dicembre Selvaggia Roma è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 a causa del televoto. Nella prima intervista rilasciata dopo l'esperienza al reality show di Canale 5, la 31enne ha replicato al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. L'ex gieffina ha ribadito di non avere un rapporto idilliaco con il padre e ha accusato il personal trainer di essere disposto a tutto pur di apparire.

La versione dell'ex gieffina

Ospite di Barbara d'Urso domenica 13 dicembre, Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare la sua ex compagna. A detta del personal trainer, Selvaggia Roma sarebbe in ottimi rapporti con il padre.

Ma non solo, non sarebbe vero che i due non si vedono da tempo. Per avvalorare la sua tesi "Lenticchio" ha portato con sé uno scatto di Selvaggia che risale al 2018 in cui si trova in Tunisia sorridente al fianco del padre.

Dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma ha rilasciato la sua prima intervista. La 31enne romana ha ribadito di avere un rapporto complicato con suo padre: "Non ho rapporti con lui da quando avevo 15 anni. Lo vedo solo in incontri spradici". In merito alla foto portata dall'ex fidanzato a Live-Non è la d'Urso, Selvaggia ha spiegato che si tratta di una foto del 2019: la giovane era andata in Tunisia per festeggiare il compleanno del fratello e non per incontrare il padre. A detta della Roma, "Lenticchio" ha conosciuto l'uomo solo perché era preoccupato che quest'ultimo avesse degli atteggiamenti aggressivi nei confronti della figlia.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è detta incredula del fatto che Chiofalo, nonostante abbia una relazione, continui ancora ad andare nei salotti televisivi per parlare di lei. A tutto questo Selvaggia Roma ha dato una spiegazione: "È deprecabile approffitare di una situazione familiare solo per ottenere 60 secondi di notorietà". In anticipo la 31enne ha riferito che domenica 20 dicembre andrà da Barbara d'Urso per fornire la sua versione dei fatti.

Durante la sua presenza non ci sarà un confronto con Francesco, perché non vuole dargli altra visibilità sfruttando il suo nome. Infine, ha tagliato corto sul capitolo relativo all'ex fidanzato: "Cosa non si fa pur di apparire".

L'affondo alla Gregoraci

Nel corso dell'intervista Selvaggia Roma è tornata a parlare anche della lite avvenuta al Grande Fratello Vip con Elisabetta Gregoraci.

A detta dell'influencer, Pierpaolo Pretelli è riuscito a dare il meglio di sé nella Casa di Cinecittà solo quando è uscita la showgirl calabrese. Inoltre, Selvaggia ha spiegato che nell'ultimo periodo di convivenza Elisabetta ha cercato di essere più carina nei suoi confronti. La 31enne, però, non sarebbe caduta nel tranello: "Lei ha provato a fare l'amica, ma la mia opinione su di lei non cambia".

Il percorso al GF Vip

Selvaggia Roma ha ammesso di essere dispiaciuta per l'uscita dal Grande Fratello Vip. La 31enne è convinta di essersi fatta conoscere poco dai telespettatori e dagli altri "vipponi". Il suo più grande rammarico è quello di avere vissuto poco al fianco di Cristiano Malgioglio: "'È un grande artista, lo adoro potentemente". Una volta terminata l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia, Selvaggia ha ammesso di essersi legata molto a Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck e Maria Teresa Ruta.

Nonostante Selvaggia Roma sia uscita dal Grande Fratello Vip per lei potrebbe esserci una nuova possibilità per entrare nella Casa. La diretta interessata, infatti, ha anticipato una cosa che dovrebbe accadere nella notte di Natale: "Spero nel ripescaggio".