Non sarebbe durato neppure un paio di mesi l'ultimo flirt di Stefano De Martino: la bella Mariacarla Boscono è stata fotografata in compagnia di Guido Senia, un suo ex fidanzato. Era lo scorso ottobre quando le riviste di Gossip pubblicavano gli scatti degli incontri notturni tra l'ex marito di Belen e la top model musa di moltissimi stilisti: questa frequentazione mai confermata dai diretti interessati, sarebbe già finita senza fare troppo rumore.

L'ultima fiamma di Stefano De Martino con un altro uomo

Non c'è pace per il sempre più single Stefano De Martino: da quando si è separato per la seconda volta da Belen Rodriguez, il napoletano non riesce a mettere la testa a posto accanto a un'altra donna.

A neppure due mesi dalla paparazzata con Mariacarla Boscono, si è venuto a sapere che il conduttore Rai è di nuovo da solo: i fotografi hanno sorpreso la modella in compagnia di un suo ex per le vie Roma.

La top model 40enne e Guido Senia, infatti, sono stati beccati mentre si scambiavano affettuosità nella Capitale qualche giorno fa: il flirt mai confermato tra la donna e il ballerino di Amici, dunque, è già terminato. Si è saputo poco della breve frequentazione tra il 31enne e la ex di Ghali: si è parlato di un romantico weekend tra le montagne del Trentino e di qualche incontro nella nuova casa milanese di Stefano quando il piccolo Santiago era con la mamma.

I gossip su Stefano De Martino dopo la separazione da Belen

Quello già finito con Mariacarla Boscono non è l'unico flirt attribuito a Stefano dopo l'addio a Belen della scorsa primavera.

Già nelle settimane immediatamente successive all'annuncio della separazione, sul web ha impazzato il gossip sulla presunta relazione segreta tra De Martino e Alessia Marcuzzi: tutti i protagonisti di questo rumor hanno smentito categoricamente qualsiasi tipo di implicazione sentimentale.

Durante l'estate, poi, il bel 31enne è stato accostato a diverse ragazze poco conosciute: dopo l'amicizia speciale con la bella Mariana Rodriguez, si dice che il conduttore Rai si sia intrattenuto con diverse napoletane, tra cui Fortuna (con la quale è stato paparazzato in barca nel mese di agosto).

Prima di essere fotografato con la top model musa di molti stilisti italiani e internazionali, Stefano è stato nuovamente accostato alla sua prima fidanzata famosa, Emma Marrone; il paparazzo Maurizio Sorge, però, ha smentito il gossip che voleva i due intenti a frequentarsi in gran segreto da tempo. Tra gli ex di Amici, però, c'è un bellissimo rapporto: il presentatore si è detto vicino alla salentina nel giorno in cui ha dovuto dire addio al suo amato cane Gaetano.

Niente Made in Sud per Stefano De Martino

L'altro rumor che sta circolando in questi giorni su De Martino è quello riguardante il suo futuro da conduttore. Stando a quanto riportato sul web nei giorni scorsi, la nuova edizione di Made in Sud non sarebbe prevista né nei palinsesti primaverili della Rai né in quelli del prossimo autunno. Pare che il programma comico condotto da Stefano, Fatima Trotta e Biagio Izzo sia stato messo in "stand-by" per un anno, probabilmente per tornare in onda nel 2022 con nuovi sketch da proporre al pubblico.

In queste settimane, però, l'ex marito di Belen è al lavoro sulle nuove puntate di Stasera tutto è possibile: lo show riprenderà su Rai 2 nei primi mesi del prossimo anno, ma le registrazioni dovrebbero avere luogo a Napoli in questi giorni.

L'ascesa del partenopeo in televisione, dunque, continua con qualche piccolo intoppo: il ritorno del bel Stefano sul piccolo schermo dovrebbe avvenire a inizio 2021, dopo oltre 6 mesi di stop.