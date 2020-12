Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta D'amore. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 27 dicembre al 2 gennaio, su Rete 4 dalle ore 19:35.

Le varie storyline gireranno intorno: all'aggressione che subirà Franzi da parte degli uomini della Grünko, alla solidarietà femminile che si instaurerà fra Vanessa e Ariane, ai problemi economici di Christoph, alla paura di Bela di perdere Lucy e alla crisi allergica che colpirà la povera Vanessa.

Steffen e Franzi in pericolo

Le anticipazioni di Tempesta D'amore segnalano che dopo la pubblicazione dell'articolo sulla Grükon, Franzi sarà molto orgogliosa di Steffen, ma allo stesso tempo preoccupata per la sua incolumità.

Il giovane, infatti, verrà contattato da un avvocato che gli chiederà informazioni sulla fonte avuta dal giornalista per scrivere l'articolo incriminante. Steffen si renderà conto che la situazione sta diventando troppo pericolosa per lui e per Franzi, così deciderà di cancellare tutte le prove che possano ricollegarlo all'articolo pubblicato. Nonostante ciò, qualcuno aggredirà in cantina Franzi per recuperare la chiavetta usb che la giovane custodisce con all'interno tutte le prove incriminanti nei confronti della Grükon. A quel punto Steffen farà di tutto per ritrovare la chiavetta, accettando anche l'aiuto del suo rivale in amore Tim.

Bela vorrebbe sposare Lucy

Dopo aver saputo che Paul si è innamorato di Lucy, Bela rivelerà ad André di volerla sposare per non perderla.

Lo chef cercherà di convincere l'amico a desistere dal suo assurdo piano, dicendogli che non può sposarsi solo per non allontanare una persona. Christoph confiderà a Linda che tutti i suoi partner finanziari gli hanno voltato le spalle, lasciandolo sul lastrico. La donna offrirà al fratello un posto per lavorare nel suo panificio, in maniera tale da poter guadagnare qualcosa.

Schulz offrirà il suo aiuto a Christoph, ma quest'ultimo sarà molto titubante ad accettare l'offerta dell'amico. Rendendosi conto che Amelie non ha un posto dove andare, Vanessa le offrirà di dormire a casa dei Sonnbichler. La giovane accetterà, ma non potrà rimanere a lunga nella sua nuova sistemazione perché Vanessa è allergica al pelo dei cavalli.

Dopo vari tentennamenti, Christoph chiederà a Schulz di fare un ultimo lavoro per lui: scoprire qualcosa di più sul conto di Ariane. A causa della sua allergia per i cavalli, Vanessa andrà in shock anafilattico nella stanza del personale.