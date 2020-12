Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Tempesta d'amore. Fino a qualche puntata fa il dark man della soap bavarese, Christoph Saalfeld, era uno dei soci del lussuoso albergo Furstenhof e uno degli uomini più ricchi e influenti della Germania. Ora il padre dei gemelli Tim e Boris dovrà fare i conti con la povertà, infatti, dopo essere caduto nei vari tranelli della vendicativa Ariane, Christoph perderà tutto il suo patrimonio e nelle prossime puntate dello sceneggiato tedesco il signor Saalfeld si vedrà costretto ad accettare qualsiasi tipo di lavoro per guadagnare da vivere.

Anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore: Christoph con il cuore a pezzi

Distruggere l'esistenza dell’uomo che odia di più al mondo porterà la perfida Kalenberg a mettere in atto diversi piani malvagi ai danni di Christoph. In poco tempo, Ariane riuscirà a polverizzare l'impero finanziario dell'ex fidanzato, a congelare tutti i conti bancari del signor Saalfeld e a impadronirsi delle sue azioni del Furstenhof. Quando scoprirà che la donna che voleva sposare è in realtà una truffatrice che ha finto di essere innamorata di lui solo per distruggere la sua esistenza, Christoph cadrà in una profonda disperazione. E così, il signor Saalfeld non solo si troverà con il cuore ridotto in mille pezzi, ma si chiederà come farà a sopravvivere senza un soldo.

Il signor Saalfeld vuole fermare Ariane ma tutti gli voltano le spalle

Le anticipazioni delle puntate della sedicesima stagione di Tempesta d'amore, che andranno in onda nelle prossime settimane nel piccolo schermo italiano, rivelano che le condizioni economiche di Christoph saranno disastrose e l'uomo chiederà ai suoi imbattibili avvocati e ai suoi fidati scagnozzi di aiutarlo a fermare l'ascesa della truffatrice Kalenberg, ma loro si rifiuteranno di lavorare per lui gratis.

Solo Schulz sarà disposto ad aiutare il suo ex datore di lavoro senza retribuzione, ma il fratello di Linda non se la sentirà di approfittarne. Anche gli altri soci d'affari chiuderanno la porta in faccia a Christoph e così l'ex tycoon si troverà costretto a chiedere aiuto alla sua famiglia.

Tempesta d'amore spoiler tedeschi: Linda assume Christoph nella sua pasticceria

Nel dettaglio, Christoph chiederà aiuto ai suoi familiari e non rimarrà deluso. Infatti, Tim compirà un atto di estrema generosità: si dirà pronto a cedere le azioni del Furstenhof al genitore. Ariane, però, non reagirà molto bene al gesto generoso di Tim e deciderà di usare le manieri forti. Infatti, si presenterà dal fratello di Boris e gli darà un ultimatum: se cederà al padre le sue quote del lussuoso albergo bavarese, dovrà rinunciare al suo club di polo.

Il signor Saalfeld chiederà alla sorella di trovargli un lavoro e Linda gli offrirà un posto nel suo locale Cafè Liebling. I clienti della pasticceria resteranno a bocca aperta quando vedranno l’ex socio del Furstenhof servire tè e pasticcini ai tavoli.

Ariane, però, metterà in atto un altro piano dannoso per il signor Saalfeld. Stando alle anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore in onda prossimamente su Rete 4, si evince che la dark lady si presenterà in pasticceria e, dopo essersi goduta la scena del suo acerrimo nemico che viene deriso da chiunque lavorava con lui, sfrutterà l'occasione di riservare a Christoph un'altra umiliazione.