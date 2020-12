Tempesta d'amore va in onda, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 19:35 su Rete 4. Gli spoiler della soap opera, nella settimana tra il 28 dicembre e il 3 gennaio svelano che Franzi deciderà di fare una scelta definitiva circa la situazione amorosa che la vede come protagonista, mentre Leonard inizierà a nutrire qualche sospetto su Christoph in merito alla morte del padre.

Lucy rifiuterà in un primo momento di convolare a nozze con Bela

Le trame della soap opera, durante la settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio, anticipano che Lucy non avrà intenzione di convolare a nozze con Bela, decidendo di rifiutare la sua proposta di matrimonio: tuttavia, dopo il malore di Bela, cambierà idea e accetterà finalmente la proposta di matrimonio.

Nel frattempo Leonard comincerà a sospettare che dietro la morte di suo padre ci sia lo zampino di Christoph.

Complici i magheggi dell'astuta e perfida Ariane, Leonard inizierà a pensare che dietro la terribile dipartita del padre possa esserci Christoph e, a tal proposito, indagherà per scoprire la verità. Allo stesso tempo, Christoph, dopo aver subito un'accusa così forte, ci terrà a rassicurare il figlio Tim, dicendogli che la morte di Friedrich non ha niente a che fare con la sua persona.

Nel frattempo Leonard proseguirà a brancolare nel buio, visto che la foto in mano alla polizia non potrà servire come prova ulteriore, e quindi non risulterà utile per riaprire il caso e far emergere la verità.

Leonard accuserà Christoph di essere il mandante dell'uccisione di Friedrich

Gli spoiler di Tempesta d'amore, nella settimana a cavallo tra le due annate, evidenziano come Leonard deciderà di affrontare Christoph, accusandolo di essere il mandante dell'uccisione del padre. Secondo il figlio di Friedrich, difatti, Christoph avrebbe incaricato Schulz di andare in Scozia per togliere la vita al padre.

Il Saalfeld negherà, nuovamente, a gran voce la sua partecipazione alla morte di Friedrich e tra lui e Leonard i toni della discussione si alzeranno, con Ariane che si godrà lo "spettacolo".

Successivamente, Franzi dopo aver ponderato a dovere quale decisione prendere in merito alla sua situazione sentimentale, avrà finalmente le idee più chiare in merito.

La ragazza, infatti, sembrerà decisa a concludere la storia d'amore con Tim, preferendo dedicarsi d'ora in avanti a Steffen, quindi scegliendo di amare soltanto lui. Infine, Linda, notando che il fratello Christoph si troverà nei guai deciderà di andare in suo soccorso.

La programmazione della soap opera tedesca (creata da Bea Schimdt) Tempesta d'Amore, in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì alle ore 19:35, non subirà alcuna sospensione nei giorni festivi.