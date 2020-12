La trasmissione tv di Rai 1 The Voice Senior sta per giungere alla puntata finale, prevista per questa sera 20 dicembre, ma le polemiche non mancano.

A sollevare il proprio disappunto è stato Giulio Todrani, partecipante al talent nonché padre della cantante Giorgia, il quale su Twitter ha attaccato Loredana Bertè, la sua coach nella trasmissione di Rai 1. L'uomo, risultato positivo al Coronavirus, ha gareggiato in collegamento dalla sua casa e ha spiegato di essersi sentito penalizzato e trascurato dalla sua coach: "Al telefono non ti contagia il Covid", ha scritto sui social, rivolgendosi alla cantante.

Loredana Bertè attaccata su Twitter da Giulio Todrani

Il programma di Rai 1, The Voice Senior ha finora riscosso un buon successo di pubblico. Con Antonella Clerici alla guida e i coach Albano, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè, la formula si è rivelata vincente. In gara, molti cantanti over 60 hanno avuto l'occasione per dimostrare al pubblico e a sé stessi il proprio talento esibendosi sul prestigioso palco.

Tra i partecipanti è spiccato il nome di Giulio Todrani, che aveva subito catturato l'attenzione dei quattro giudici sin dal primo ascolto della sua voce. Quando i coach si voltarono si resero conto che si trattava del papà di Giorgia, una delle voci più belle e famose in Italia.

Todrani ha scelto di andare in squadra con Loredana Bertè, per la profonda stima nei confronti della cantante.

Fra loro, almeno inizialmente, tutto era sembrato procedere nel migliore dei modi. In semifinale, però, è successo qualcosa che in pochi si aspettavano.

Eliminato in semifinale il papà di Giorgia

Durante la puntata di The Voice Senior di venerdì 18 dicembre, si è tenuta la semifinale che prevedeva la scelta di due soli cantanti per ogni squadra. Ogni coach, quindi, è stato chiamato a dover eliminare gran parte della propria squadra, dopo aver ascoltato attentamente le esibizioni di ogni cantante.

Todrani si è esibito in collegamento da casa, poiché è risultato positivo alla Covid-19, e la sua performance è stata molto apprezzata sia dal pubblico che dalla giuria. Tuttavia, Loredana Bertè ha scelto di eliminare il cantante che, a quanto pare, non l'ha presa molto bene.

La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype,che comunque partivo penalizzato. https://t.co/oRQ4FWpPsm — Giulio Todrani (@GiulioTodrani1) December 19, 2020

Loredana Bertè, nel corso della messa in onda della puntata, ha dedicato un tweet al suo cantante, manifestando il suo dispiacere per l'eliminazione: "Giulio mi spiace, sei unico e spero che ti riprenda presto".

Tale pensiero però non è stato affatto apprezzato da Todrani, che ha risposto al tweet in maniera piuttosto piccata: "La mia delusione nei tuoi confronti è per la poca umanità".

Il padre di Giorgia ha spiegato sul social che la sua coach non lo avrebbe chiamato per informarsi del suo stato di salute: "Sai benissimo tutti i miei problemi che ho avuto con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno una telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il Covid". Inoltre, secondo Todrani, l'esibizione da casa sarebbe risultata penalizzante ai fini della gara.