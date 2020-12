Gemma Galgani è stata l'indiscussa protagonista delle ultime puntate di Uomini e donne, dove ha reso noto il sospetto su un presunto complotto tra Sabina e Maria ai danni di Biagio. La dama torinese è tornata sull'argomento, anche nel corso di un'intervista rilasciata sull'ultimo numero di U&D Magazine dove, tra e altre cose, si è aperta su Maurizio Guerci, il cavaliere 51enne che pare le abbia fatto perdere la testa. Gemma ha dichiarato che ha provato attrazione per l'uomo fin da subito per la sua "armonia fisica".

Gemma continua a sostenere la tesi del complotto tra Sabina e Maria

Nelle ultime puntate di Uomini e donne andate in onda su Canale 5, Gemma Galgani ha sollevato un polverone in studio, nel momento in cui ha reso noto il suo sospetto su un presunto complotto di Sabina e Maria.

Nello specifico, la dama torinese ha rivelato nello studio di Maria De Filippi, che una persona presente nel programma, le avrebbe confermato che Sabina e Maria si conoscevano già da prima di entrare in trasmissione e che avrebbero deciso di partecipare insieme a Uomini e donne per conoscere Biagio, non perché interessate al cavaliere, ma solo per visibilità. Peccato che il misterioso informatore non si sia fatto avanti in puntata il che, ha fatto pensare a molti, che Gemma si sia inventata tutto.

Su U&D Magazine Gemma rivela: 'Maurizio mi è subito piaciuto'

La tesi del complotto è stata ripresa dalla stessa Gemma nel corso dell'intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne. In particolare, Galgani ha precisato come Maria e Sabina le abbiano sempre dimostrato una certa antipatia.

Sul settimanale, Gemma ha poi parlato della sua conoscenza con il cavaliere Maurizio Guerci. Tra i due le cose stanno procedendo bene e pare proprio che la dama torinese si sia presa una bella cotta per il 51enne, giunto solo da qualche settimana in trasmissione. Sulle pagine del settimanale, Gemma ha confessato: "Maurizio mi è subito piaciuto per la sua armonia fisica", aggiungendo: "Sono rimasta affascinata dalla sua eleganza, sia nell’abbigliamento accurato che nei modi molto educati".

Gemma è già cotta di Maurizio

Gemma Galgani non è riuscita a nascondere il suo entusiasmo per questa nuova conoscenza che la stessa dama si augura sfoci finalmente in qualcosa di bello. Di seguito le parole di Gemma al riguardo: "Con Maurizio ci sono tutte le premesse emotive perché succeda qualcosa di bello, almeno da parte mia". Maurizio invece, sempre sulle pagine di U&D magazine, si è detto lusingato dell'interesse di Galgani nei suoi confronti ed ha confessato di essere da sempre un ammiratore della dama torinese che, in questi anni, ha sempre seguito in Tv.

Dopo queste belle parole uno nei riguardi dell'altra, si attendono sviluppi sulla loro frequentazione, ricordando che Uomini e donne tornerà in onda su Canale 5 mercoledì 9 dicembre dopo la pausa in occasione del ponte dell'Immacolata.