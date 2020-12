Arrivano le nuove anticipazioni di Uomini e donne, il dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Sabato 12 dicembre, infatti, i protagonisti del trono over e classico sono ritornati in studio per effettuare una nuova registrazione.

Al centro di tutte le scene c'è stato l'abbandono del tronista Gianluca De Matteis, le piccanti novità riguardanti la frequentazione di Gemma con Maurizio, i progressi del trono di Davide Donadei e la delusione di Sophie per lo strano comportamento di uno dei suoi corteggiatori.

Roberta chiude con Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che nell'ultima registrazione Gemma Galgani ha annunciato in studio di essere riuscita finalmente a far progredire la sua frequentazione con il cavaliere Maurizio.

Dopo diversi alti e bassi, la coppia sembra aver trovato la serenità necessaria per trasformare la loro frequentazione in qualcosa di più serio. Gemma, infatti, ha raccontato che dopo essersi lasciati andare più volte a baci appassionati nelle scorse settimane, lei e Maurizio sono andati a letto insieme.

Anche Riccardo Guarneri e Roberta Di Padua hanno raccontato di aver avuto momenti d'intimità. Intanto, però, è giunta in studio una nuova ragazza per Guarneri e lui ha accettato di conoscerla. La decisione dell'uomo ha spinto Di Padua ad ammettere che forse tra loro è veramente finita.

L'abbandono di Gianluca

Le nuove anticipazioni della registrazione del 12 dicembre informano che, dopo diversi mesi di trono, Gianluca De Matteis ha deciso di abbandonare il programma, perché probabilmente non si sente ancora pronto ad avere una relazione.

Il giovane ha anche ammesso, fra le lacrime, di non sentirsi adatto al contesto, motivo per il quale non riesce a essere coinvolto da nessuna delle sue corteggiatrici.

Mentre Davide Donadei è uscito in esterna soltanto con la sua corteggiatrice Beatrice. I due giovani hanno cenato insieme e il tronista ha speso parole molto importanti nei confronti della sua corteggiatrice.

In studio, Chiara è rimasta molto male dalla decisione del tronista di non portarla fuori, ma ha comunque ribadito di voler rimanere fino all'ultimo per provare a conquistarlo.

La delusione di Sophie

L'unica protagonista del trono, Sophie, è uscita soltanto con Matteo. In esterna il corteggiatore le ha ribadito di trovarla fredda nei suoi confronti, mentre Sophie, per tutta risposta, gli ha presentato la madre in videochiamata.

In studio, Matteo ha dichiarato che nel caso Sophie lo scegliesse direbbe di "no", lasciando di stucco sia la tronista che tutto il pubblico. Il giovane ha giustificato le sue dichiarazioni asserendo di non essere ancora pronto a uscire dal programma con Sophie, perché non sa se loro due potrebbero andare d'accordo caratterialmente. Le giustificazioni del giovane non hanno convinto la tronista, che si è arrabbiata molto con lui, accusandolo di averla presa in giro fino a quel momento.