Sabato 5 dicembre 2020 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Come confermano le anticipazioni da poco diffuse da Il Vicolo delle News, nel corso della registrazione non si è parlato del giovane tronista Gianluca De Matteis. L'attenzione è stata soprattutto rivolta all'ideatrice del programma, ovvero Maria De Filippi, nata proprio il 5 dicembre. Per fare una sorpresa in occasione del compleanno di Maria, i tronisti hanno deciso di farle un regalo portandole dei fiori. Inoltre, clou della registrazione è arrivata in studio una lettera e un pacchettino indirizzato a Riccardo Guarnieri da parte di Ida Platino, ex compagna del cavaliere del Trono Over.

Quando Riccardo ha aperto il pacchettino ha visto che all'interno conteneva l'anello di fidanzamento che aveva regalato alla sua ex fidanzata. Visto ciò Riccardo ha polemizzato sul fatto che l'ex compagna gli abbia restituito l'anello proprio adesso, dopo un anno, e non prima. Secondo il cavaliere, Ida lo avrebbe fatto solo per farsi notare dato che lui è tornato all'interno del programma televisivo.

Beatrice dichiara di essersi innamorata di Davide

Successivamente Riccardo ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Roberta Di Padua. Intanto Gemma ha continuato a vedere Maurizio: la loro frequentazione continua amorevolmente. Maurizio ha accettato l'invito fatto da Gemma e durante la cena i due si sono scambiati dei baci passionali. Per tale ragione il cavaliere ha deciso di non frequentare più Alfonsina e addirittura ha deciso di mandare a casa le tre nuove donne che sono scesa per conoscerlo.

Nel frattempo Biagio Di Maro ha portato in studio delle segnalazioni che riguardano Maria Tona e Sabina Ricci. Le due donne sembrerebbe che si conoscevano già prima del programma in quanto entrambe frequentavano la stessa palestra a Roma. Ma le due donne del parterre femminile hanno smentito tutto. Successivamente l'attenzione si è spostata sul tronista salentino Davide Donadei, che ha ricevuto durante l'esterna un video da parte della corteggiatrice (forse la sua preferita) Beatrice Buonocore.

L'esterna invece tra Chiara Rabbi e Davide è stata fatta a casa della ragazza che ha preparato una colazione con la torta preparata dalla sua mamma. Il giovane salentino ha dichiarato di essere abbastanza confuso sulla scelta in quanto con entrambe le corteggiatrici si trova benissimo.

Marianna chiede ad Armando di uscire insieme

Per quanto riguarda la tronista Sophie Codenoni, la ragazza è andata in esterna con Matteo e Giorgio.

L'esterna con Matteo è stata fatta a casa di Sophie e il corteggiatore ha portato alla ragazza l'albero di Natale per poterlo addobbare con lei. Invece l'esterna con Giorgio è stata fatta negli studi televisivi. I due ragazzi però sono stati interrotti dall'arrivo di Antonio Borza che ha chiesto di parlare con Sophie. All'inizio la ragazza non ha accettato la sua richiesta ma successivamente è uscita per parlare con lui. Nel corso della registrazione i tre hanno discusso parecchio, con Matteo che ha accusato Sophie di non sentirsi coccolato da lei nonostante in esterna si fosse aperta tanto con lui. Durante la registrazione si è assistito ad un colpo di scena. Marianna Vertola, ex corteggiatrice di Gianluca, era andata via perché il tronista aveva dichiarato di non provare nulla, ma il 5 dicembre è tornata in studio per chiedere ad Armando di uscire insieme.

Il cavaliere del parterre maschile però ha rifiutato.