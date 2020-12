Martedì 29 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni confermano che la registrazione della puntata è stata ricca di imprevisti e non sono mancati i colpi di scena. Davide Donadei ha deciso di fare l'esterna solo con Chiara e ha lasciato a casa Beatrice. Il corteggiatore di Sophie invece, Antonio Borza, è stato eliminato. La giovane tronista ha trascorso delle piacevoli esterne sia con Matteo che con Giorgio. Inoltre Gemma ha dichiarato di non aver trascorso le festività con il suo "amato" Maurizio.

Sophie elimina Antonio Borza

La registrazione ha avuto inizio con Gemma Galgani. La dama torinese ha raccontato di non aver passato le festività natalizie in compagnia del cavaliere Maurizio e addirittura di averlo sentito poco anche telefonicamente. Da quanto ha raccontato Gemma, sembrerebbe che il cavaliere abbia spento il telefono giorno 26 in maniera tale da non essere rintracciato e lo abbia riacceso il giorno successivo. Tina ha insinuato che Maurizio abbia un'amante, ma quest'ultimo lo ha completamente negato.

Nello studio televisivo, durante la registrazione del 29 dicembre, sono stati ospiti Jara e Nicola: i due hanno annunciato di aspettare un secondo bambino. Per quanto riguarda Sophie Codegoni, la tronista è andata in esterna con Giorgio Di Bonaventura e in vista del suo compleanno, il ragazzo le ha organizzato qualcosa di molto carino.

Giorgio le ha regalato una maglia della Nazionale, un simbolo per lui molto importante e le ha anche mostrato un video dove i suoi genitori facevano gli auguri alla tronista. Da questa emozionante esterna si è visto quanto il giovane corteggiatore tenga a Sophie. L'esterna tra Matteo Ranieri e Sophie invece è iniziata con un'arrampicata del giovane tra le scale che danno sulla finestra dell'hotel dove alloggia la tronista.

I due giovani sono scesi dalla struttura e hanno trascorso una piacevole esterna fatta di molti baci sulla mascherina. Fatta vedere l'esterna, durante la registrazione, Sophie ha dichiarato a Matteo di essere venuta a conoscenza che la sua ex si è rifatta viva ma il ragazzo ha giurato che non è vero nulla e che la loro storia è chiusa ormai da tempo.

Dopo il giuramento di Matteo ha preso la parola il corteggiatore Antonio Borza ma Sophie ha deciso nel frattempo di eliminarlo. Il ragazzo è rimasto deluso ma molto educatamente ha salutato tutti ed è uscito dallo studio.

Davide dichiara di essere vicino alla scelta

Successivamente è stato il turno di Davide Donadei che ha portato in esterna solo Chiara Rabbi. I due giovani hanno trascorso del tempo su una terrazza e il giovane salentino le ha dedicato una canzone. Purtroppo non hanno fatto ascoltare la melodia in quanto entrambi i ragazzi avevano le cuffie. Il giovane ha confidato a Chiara di star davvero bene con lei infatti si sono scambiati tantissimi baci sulla mascherina. Davide ha confessato alla ragazza che ha fatto molta fatica a non togliere la protezione per poterla baciare bene.

A rimanere delusa è stata Beatrice Buonocore, la ragazza ha spiegato di aver sofferto perché, nonostante lui nella precedente puntata è andato a riprenderla dopo che la ragazza è uscita dallo studio, non si aspettava che Davide non la portasse in esterna. Maria subito dopo ha chiesto al tronista con chi aveva voglia di ballare ma nel frattempo Chiara, arrabbiata per il fatto che Davide dopo la loro esterna ha avuto occhi solo per Beatrice, è tornata al suo posto seduta. Le ragazze hanno chiesto al tronista come mai lui ad oggi non ha ancora una scelta. Il giovane ha risposto che non manca tanto e che è molto vicino alla sua decisione.