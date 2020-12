Il personaggio di Roberto Ferri vivrà un Natale piuttosto movimentato a Un posto al sole. Le anticipazioni relative alle puntate in onda su Rai 3 dal 21 al 25 dicembre, rivelano che l'uomo, dopo essere riuscito a portare a termine il proprio diabolico piano, si ritroverà tra Lara e Marina. L'imprenditore, infatti, sarà diviso tra l'attrazione che sente per la sua complice e il legame mai davvero interrotto con la Giordano. Nel frattempo, Niko prenderà una decisione molto importante sul piano professionale, mentre Bianca sarà molto triste per l'assenza dei suoi genitori. Infine, Alberto inviterà Clara a raggiungerlo nel suo nuovo appartamento e Patrizio sarà coinvolto in un piano per non passare il Natale a Indica.

Un posto al sole, trame 21-25 dicembre: Roberto vuole riprendersi i Cantieri

Le trame Un posto al sole riguardanti gli episodi in onda dal 21 al 25 dicembre svelano che Roberto Ferri vorrà riprendersi i Cantieri candidandosi a diventare il socio di maggioranza. Marina e Fabrizio rimarranno molto perplessi di fronte alla proposta dell'uomo di acquisire le quote per evitare il fallimento dell'azienda nautica.

Nel frattempo, Niko e Susanna avranno un piccolo riavvicinamento e ciò farà presupporre che i due potrebbero tornare insieme. Sarà così? Intanto, Patrizio vittima di un brutto scherzo da parte di Vittorio, deciderà di vendicarsi di lui rendendogli pan per focaccia. Poco dopo, Niko - coinvolto per caso nei problemi amorosi di Ugo - cercherà di far andare tutto per il meglio, ma avrà il suo bel da fare e alla fine sarà lui ad avere una sorpresa.

Un posto al sole, spoiler fino al 25 dicembre: Niko prende una decisione importante

Roberto sarà determinato a portare a termine con successo il piano contro Fabrizio e Marina e si dimostrerà un abilissimo manipolatore, come si evince dagli spoiler Un posto al sole fino al 25 dicembre.

L'uomo riuscirà nel suo intento acquistando il pacchetto di maggioranza dei Cantieri.

Agendo in tale maniera, modificherà l'assetto societario e porterà scompiglio nel rapporto tra Marina e Fabrizio. I due, infatti, rischieranno di perdere il loro equilibrio di coppia.

Intanto, Niko dopo aver perso ogni speranza di poter tornare insieme a Susanna, prenderà un'importante decisione sul piano professionale che potrebbe rappresentare una svolta per lui.

Un posto al sole: Natale movimentato per Roberto

Nei prossimi episodi di Un posto al sole vedremo tutti gli abitanti di Palazzo Palladini impegnati nella preparazione del classico cenone della vigilia di Natale. Proprio in queste circostanze, Raffaele si accorgerà che il suo amato presepe ha qualche piccolo problema che potrebbe mettere a rischio il rito tradizionale di Natale. Nel frattempo, Bianca sarà davvero molto triste per l'assenza dei genitori (infatti Franco ed Angela sono momentaneamente in Nuova Zelanda per assistere la madre di Boschi che deve subire un intervento al cuore).

Intanto, Renato deciderà di fare una bella sorpresa a Niko mentre Patrizio verrà coinvolto in un piano ben articolato per evitare di passare il Natale nel piccolo paese di Indica.

Poco dopo, Poggi Junior porterà Jimmy a fare una visita speciale. Nel frattempo, Alberto dopo aver preso possesso del nuovo appartamento, inviterà Clara ad andare da lui.

Più tardi, Roberto Ferri si troverà diviso tra l'attrazione fisica che prova nei confronti di Lara Martinelli, sua complice nel piano che l'ha portato a prendere nuovamente il comando dei Cantieri, e Marina, la sua ex fiamma per la quale i sentimenti non si sono mai realmente sopiti. Insomma, per Roberto il giorno di Natale sarà davvero movimentato.