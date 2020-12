Martedì 22 dicembre andrà in onda, in prima serata su Rai 1, l'atteso film per la tv 'Natale in casa Cupiello'. Si tratta di un remake della celebre opera teatrale scritta da Eduardo De Filippo nel 1931. Questa notizia ha riportato alla luce una curiosità, che solo pochissimi fan di Un posto al sole ricorderanno. Nel 2001 gli sceneggiatori della soap opera partenopea omaggiarono il maestro De Filippo riproponendo all'interno della soap, alcuni stralci del dramma natalizio. In questa piccola chicca, tra le altre cose, si può ammirare Marzio Honorato (Renato Poggi in Upas) mentre riprende i panni di Vittorio Elia.

Ruolo che aveva vestito venti anni prima nella trasposizione televisiva del 1977 e che gli aveva donato la popolarità con il grande pubblico. Per giustificare tale scelta gli autori utilizzarono l'escamotage della messa in scena di una recita parrocchiale. Ovviamente, in quella puntata, il dramma finì poi per intrecciarsi con le vicende reali dei personaggi in un susseguirsi di emozioni.

Curiosità che collegano Un posto al sole e Natale in casa Cupiello

Un posto al sole ha uno stretto legame con Natale in casa Cupiello e questo non deriva solo dal fatto che entrambe le opere, per quanto diverse, forniscano uno spaccato di Napoli. Va ricordato infatti che Marzio Honorato (Renato Poggi) recitò nei panni di Vittorio Elia nella versione televisiva della commedia di Eduardo De Filippo del 1977.

Arrivando ai giorni nostri, va aggiunto che, nel remake in onda il 22 dicembre, nel cast sarà presente Pina Turco nei panni di Ninuccia. L'attrice è meglio nota ai fan di Un posto al sole come Maddalena De Luca, donna che ha avuto più di un trascorso con Michele Saviani. Infine nel 2001 la soap opera partenopea omaggiò la celebre opera teatrale riproponendo alcune delle scene più celebri all'interno di un memorabile episodio.

Un posto al sole omaggia Eduardo De Filippo

In un episodio del 2001, fu organizzata una recita parrocchiale che coinvolse molti altri personaggi della soap con il fine di mettere in scena, Natale in casa Cupiello. Non tutti i protagonisti furono coinvolti, ma vanno sicuramente menzionati Marzio Honorato (Renato Poggi), che riprese il ruolo di Vittorio Elia, e un'ispiratissima Carmen Scivittaro (Teresina) nei panni di Concetta.

Al centro della vicenda c'erano però Assunta Salvetti che interpretava Ninuccia e Guido Del Bue (Germano Bellavia) nel ruolo di Nicola Percuoco. La donna, in quell'episodio, rivelò all'uomo di amare un altro mescolando realtà e finzione. Quelle trame ormai contano poco ma resta un omaggio che rimarrà indelebile nel tempo alla grande opera di Eduardo De Filippo.