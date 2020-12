Nelle prossime puntate di Un posto al sole l'attenzione si concentrerà sulla vicenda dei Cantieri. Finora tutto è andato secondo i piani di Ferri, e la situazione per Marina e Fabrizio è destinata a farsi sempre più disastrosa. Dopo aver fallito nel disperato tentativo di trovare un compratore per il costoso yacht di Men'kov, Marina si mostrerà disposta ad accettare l'aiuto di Roberto. Quest'ultimo si troverà quindi ad essere l'uomo giusto al momento giusto, come previsto profeticamente da lui stesso. Tuttavia Ferri dovrà essere molto scaltro perché nell'ultima fase del suo piano dovrà esporsi in prima persona e questo potrebbe fare insospettire Giordano.

A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole relative a questa intricata storyline che saranno trasmesse dal 14 al 18 dicembre alle 20:45 su Rai 3.

Una misteriosa amica

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 14 al 18 dicembre rivelano che Marina (Nina Soldano) finirà per fidarsi nuovamente di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). La donna, sconvolta dagli ultimi eventi, troverà nel suo ex un punto di riferimento. La possibilità di ricevere aiuto in un momento così delicato farà abbassare le difese all'imprenditrice che, di conseguenza, finirà nella trappola di Roberto. Ovviamente quest'ultimo continuerà subdolamente a muoversi nell'ombra e, nel farlo, si avvarrà dell'inaspettato aiuto di una sua vecchia amica.

Purtroppo gli spoiler non rivelano altro su questo misterioso personaggio che supporterà l'uomo nel suo piano, bisognerà quindi attendere per capire chi possa essere. In ogni caso risulta difficile pensare che possa trattarsi della sua attuale complice Lara (Chiara Conti), considerato che i due si conoscono da poco tempo.

Un posto al sole 14-18 dicembre anticipazioni: Alberto provoca Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Fabrizio (Giorgio Borghetti) farà una proposta a Marina, ma la donna non sembrerà affatto d'accordo. Non viene chiarito se l'uomo proporrà nuovamente a Giordano di cedere le sue quote, ma risulta invece evidente che la crisi dei Cantieri ha incrinato il rapporto tra i due.

A questa situazione molto complessa si aggiungerà anche l'intervento di Alberto (Maurizio Aiello). Gli spoiler non rivelano molti dettagli, ma pare che l'avvocato Palladini provocherà Marina gettandola nello sconforto. Nel frattempo Ferri sarà ad un passo dalla conclusione del suo piano. Finora tutti i tasselli del mosaico sono stati inseriti nel modo giusto, ma sarà proprio negli atti finali che l'uomo dovrà essere particolarmente scaltro per non insospettire Marina.