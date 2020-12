L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato per la prossima settimana. Da lunedì 28 dicembre fino all'1 gennaio andranno in onda i nuovi episodi della fortunata soap opera realizzata a Napoli che, tutte le sere appassiona una media di quasi 2 milioni di telespettatori. Le anticipazioni sulle trame della soap rivelano che i riflettori saranno ben puntati su Roberto Ferri che porterà a termine il suo piano subdolo, ma rischierà di essere smascherato. Intanto Vittorio si dedicherà ai preparativi per la festa di Capodanno.

Trame Un posto al sole 28 dicembre - 1° gennaio: Roberto Ferri a capo dei Cantieri

Nel dettaglio, Roberto Ferri riuscirà ad avere la meglio e alla fine porterà a compimento il suo piano.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che l'uomo riuscirà a insediarsi come nuovo capo dei Cantieri e in questa prima fase comincerà a sfruttare Lara, per fare in modo che Marina non arrivi mai ad avere dei sospetti sui suoi subdoli piani.

Successivamente, poi, Roberto comincerà a "farsi voler bene" anche dagli operai che lavorano ai Cantieri e continuerà a cercare di conquistare la fiducia da parte di Marina. Il rapporto tra i due, infatti, migliorerà sempre più al punto da infastidire Lara.

Il piano di Roberto verrà a galla

La donna, infatti, non gradirà per nulla questo avvicinamento in corso tra Roberto Ferri e Marina Giordano: per questo motivo, Lara si metterà all'opera e deciderà di studiare un nuovo piano da attuare per ottenere la sua "vendetta" nei confronti dell'uomo.

Le trame di Un posto al sole dal 28 dicembre all'1 gennaio 2021 rivelano che tutto sembrerà procedere per il verso giusto, ma Roberto non sa che il suo piano sta per crollare. Ferri, infatti, rischierà di essere smascherato da Marina e Fabrizio: un evento che finirà per avere delle importanti ripercussioni anche sul rapporto tra Marina e Fabrizio.

Vittorio organizza la festa di Capodanno

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della prossima settimana della soap rivelano che ci sarà spazio anche per i preparativi della festa di Capodanno, pianificata da Vittorio. Il ragazzo, infatti, deciderà di organizzare un party ma la sua idea non verrà ben vista da Alex e nemmeno dagli altri condomini del palazzo.

Nonostante i pareri negativi, Vittorio andrà avanti per la sua strada e non si lascerà "intimorire", pronto ad architettare tutto nei dettagli per questa festa di fine anno.

Intanto Renato, dopo aver acquistato dei botti decisamente fin troppo rumorosi, proverà a scaricarli a Raffaele. Silvia, invece, non sarà per nulla convinta del futuro di Diego al Caffè Vulcano.