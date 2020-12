Domenica 13 dicembre. Ora c'è anche la data per il ritorno in tv di Una Mamma per Amica. La storica serie cult andrà in onda sull'emittente del gruppo Mediaset La 5 (canale 30 del digitale terrestre) in prima serata. Arriva finalmente anche sulla televisione in chiaro il revival, le puntate straordinarie realizzate nel 2015 e già andate in onda nel 2016 su Netflix. La storia ruota intorno alle vicende delle ragazze Gilmore e a distanza di anni si potrà vedere come si sono evolute le vite di Lorelai e Rory a Stars Hollow.

Una mamma per amica: in televisione da domenica 13 dicembre

La nuova serie di "Una mamma per Amica" col sottotitolo "Di Nuovo insieme" andrà in onda da domenica 13 dicembre in prima serata su La 5.

La serie è composta da 4 episodi che hanno i nomi delle stagioni. Si inizia con Inverno, poi a seguire andranno in onda nelle domeniche successive Primavera, Estate e Autunno. Gli scrittori delle sceneggiature sono sempre gli stessi del telefilm storico ovvero Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino. È la prima volta, Netflix a parte, che questi nuovi episodi vanno in onda in Italia. Ogni episodio ha la durata di circa 90 minuti. Domenica 13 dicembre andrà in onda Inverno, domenica 20 dicembre Primavera, domenica 27 dicembre Estate, domenica 3 gennaio 2021 Autunno. La serie riprende con le nuove avventure delle ragazze Gilmore: Lorelai è alle prese con un momento movimentato della sua vita in cui sta cercando nuove certezze.

Rory vive momenti di precarietà sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Emily deve fare i conti con la scomparsa del marito Richard.

Una mamma per amica: le trame dei 4 nuovi episodi, Inverno, Primavera, Estate e Autunno

Nel primo dei 4 episodi in onda domenica 13 dicembre "Inverno" dopo un successo professionale Rory decide di ritornare a Stars Hollow.

Emily invece deve fare i conti con la scomparsa del marito Richard. Lorelai è alle prese con la gestione della locanda ma pensa anche alla sua vita futura. In Primavera Rory è sempre alle prese con una storia a distanza ed è in difficoltà a concentrarsi sul lavoro. Intanto Emily e Lorelai decidono di intraprendere un percorso di terapia insieme.

In Estate Rory interviene per evitare la chiusura del quotidiano di Stars Hollow. Lorelai su unisce al comitato consultivo per il musical di Taylor. Rory è molto preoccupata per la nonna. In Autunno infine Lorelai è in rotta con figlia e mamma e cerca sollievo stando a contatto con la natura. Rory esce con sorprendenti compagnie.

In tutti gli episodi naturalmente ci sono le vicende di Lorelai e Luke alle prese con i preparativi per il matrimonio. Il cast è presente al completo, ci sono Lauren Graham, Alexis Bledel, Kelly Bishop e Scott Patterson nei panni di Luke. Non potevano non esserci i fidanzati storici di Rory: Jared Padalecki (Dean), Milo Ventimiglia (Jess) e Matt Czuchry (Logan). Unico assente, per ovvie ragioni Edward Herrmann, l’attore che interpretava Richard Gilmore è venuto a mancare nel 2014.

L'episodio Inverno è dedicato al suo ricordo.