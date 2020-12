Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita, con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 4 fino al 10 gennaio 2021. Alfonso scatterà delle immagini con Cinta e Camino e chiederà al giovane Emilio un piccolo anticipo per continuare a sviluppare il film e per portare avanti le registrazioni. Emilio rimarrà perplesso e non si fiderà affatto dell'uomo, mentre Marcia riuscirà a superare l'intervento chirurgico. Infine, l'ex moglie di Alfredo Bryce offrirà del denaro a Felipe per conquistarlo e salvare la sua amata.

Prossime puntate Una Vita: Genoveva donerà dei soldi a Felipe per salvare la sua amata domestica brasiliana

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una Vita, Salmeron scoppierà in lacrime quando vedrà che l'avvocato farà di tutto per salvare la sua amata domestica brasiliana Marcia Sampaio. Dunque, l'ex moglie di Bryce deciderà di fare un altro passo importante per cercare di conquistare l'avvocato e deciderà di dare tutti i suoi soldi in beneficenza per cercare di non far morire la domestica. Nel frattempo, Liberto e Rosina organizzeranno una cena romantica per Susana e Armando ma si troveranno molto presto in grossi guai.

Prossimi episodi Una Vita: Salmeron pregherà durante l'intervento di Marcia Sampaio

Nei prossimi episodi della soap opera Una Vita, Susana inizierà ad avere il sospetto che il suo Armando possa essere molto attratto da Felicia.

Intanto, i test con la videocamera di Camino e Tape saranno un successo, ma le ragazze arriveranno a scoprire che Alfonso non li vuole più in nessun progetto. Ma poco dopo il produttore andrà a casa dei Domínguez e dirà a Bellita che la vuole ingaggiare per i prossimi servizi. Infine, la perfida dark lady Salmeron deciderà di organizzare un rosario per stare vicino a Marcia durante l'intervento chirurgico e Felipe sarà molto contento di questo gesto.

Spoiler Una Vita: Bellita parteciperà al film

Le anticipazioni della soap opera Una Vita rivelano che Alvarez Hermoso attenderà l'esito dell'operazione nei confronti della sua amata, mentre Alfonso confesserà a Bellita che vorrebbe trasformarla in un'attrice. Dunque, la donna deciderà di recitare nel suo film solo se potranno partecipare anche Cinta e Camino.

Intanto, Marcia supererà l'intervento e riuscirà a guarire per la gioia del suo amato avvocato. La notizia si propagherà in tutto il paese e la donna riceverà le visite dei suoi concittadini. Per scoprire tutte le prossime puntate della soap opera Una Vita bisognerà attendere le anticipazioni dei prossimi episodi che andranno in onda in Spagna.