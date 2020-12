La soap opera di origini iberiche intitolata Una vita farà compagnia ai fan anche dal 20 al 26 dicembre 2020, nonostante inizialmente fosse stata annunciata la sua interruzione durante le festività natalizie. Lo sceneggiato si prenderà lo stesso una breve pausa, poichè il 24 e il 25 dicembre non occuperà Canale 5.

Dagli spoiler si evince che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) riuscirà a incontrare Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), ma al momento dovrà accontentarsi soltanto di rivederla poiché non potrà tornare a casa con lui. Emilio Pasamar (José Pastor) invece, disposto a tutto per non vedere sua madre Felicia (Susana Soleto) diventare la moglie di Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky), incastrerà quest’ultimo facendogli assumere la responsabilità del decesso di alcuni operai.

Una vita, trame sino al 26 dicembre: Antonito e il padre Ramon fingono di essere ai ferri corti

La serie tv scritta dall’autrice Aurora Guerra durante la settimana di Natale si fermerà soltanto per qualche giorno, e come di consueto le sorprese e i colpi di scena non mancheranno. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da domenica 20 a sabato 26 dicembre 2020 sempre dalle ore 14:10 alle 14:45, Ramon (Juanma Navas) e Antonito (Alvaro Quintana) cercheranno di trovare una soluzione per far riconciliare Lolita (Rebeca Alemany) e Carmen (María Blanco). In particolare padre e figlio attueranno una mossa strategica, poiché faranno credere alle rispettive mogli di essere arrabbiati con loro.

Intanto il malvivente Cesar Andrade (Álvaro Báguena) dopo aver convocato Felipe e Mauro (Gonzalo Trujillo) li incoraggerà a passare del tempo in compagnia delle sue ragazze, per dargli l’opportunità di fare la scelta giusta.

L’avvocato e l’ex commissario San Emeterio, in effetti, riusciranno a parlare faccia a faccia con il rapitore di Marcia come tanto desideravano, dopo avergli fatto intendere di voler acquistare le fanciulle in vendita.

Andrade mostra Marcia a Felipe, Emilio attua il piano per sabotare le nozze della madre Felicia

Successivamente Alvarez Hermoso convincerà Andrade a mostrargli le ragazze di colore più belle: con questa scusa il legale riuscirà a rivedere l’amata Marcia, ma soprattutto apprenderà che è riservata ai clienti speciali.

Nel contempo Emilio appena tornato dal suo recente viaggio a Santander e deciso a impedire alla madre Felicia di convolare a nozze con il pericoloso Ledesma, inviterà l’uomo a firmare un documento compromettente.

Per finire Ramon si trasferirà con la moglie Carmen in un altro appartamento per non avere ulteriori scontri con il figlio e la nuora Lolita: quest’ultima e l’ex domestica Sanrujo non gradiranno per niente la scelta di Palacios.