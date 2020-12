I nuovi episodi di Una vita saranno ricchi di novità e colpi di scena. Nelle puntate in onda dal 13 al 18 dicembre infatti, Mauro e Felipe riusciranno ad ingannare Cesar Andrade e a convincerlo di essere interessati a comprare delle donne di colore. I due riusciranno a trovare Marcia in questo modo? In attesa di dettagli su questa vicenda, ci sarà spazio anche per parlare della famiglia Palacios, che vedrà Ramon e Antonito ai ferri corti, dopo essere riusciti a far riappacificare Lolita e Carmen.

Una vita, anticipazioni al 18 dicembre: Mauro e Felipe guadagnano la fiducia di Andrade

Nelle prossime puntate di Una vita Mauro e Felipe riusciranno finalmente a fare un passo avanti nelle indagini sulla misteriosa sparizione di Marcia.

I due, sicuri che la ragazza sia entrata nel giro di Cesar Andrade, riusciranno a guadagnarsi la sua fiducia. Come noto, già in precedenza, Mauro aveva fatto intendere all'uomo di essere interessato a comprare delle donne di colore, ma Andrade in un primo momento aveva negato di essere un trafficante di esseri umani. Nel corso delle nuove puntate invece, Andrade rivelerà di essere un trafficante di donne e convocherà nuovamente Felipe e Mauro, dicendo loro di essere disposto a vendere delle donne di colore. I due amici quindi, riusciranno a ingannarlo e si augureranno di essere vicini al ritrovamento di Marcia.

Una vita, spoiler: Lolita e Carmen fanno pace, Ramon e Antonito in guerra

In attesa di scoprire come proseguiranno le ricerche di Mauro e Felipe, nei prossimi episodi di Una vita Carmen e Lolita raggiungeranno finalmente un accordo.

Dopo essere state riprese da Ramon per il loro pessimo comportamento, le due donne riusciranno a suddividersi i compiti relativi alle faccende domestiche. Se le due donne finalmente avranno messo da parte i dissapori, non sarà così invece per Ramon e Antonito che, dopo aver lottato per far riappacificare le rispettive mogli cominceranno a non sopportarsi.

Una vita, trame 13-18 dicembre: Emilio cerca prove contro Ledesma

Altra vicenda che verrà trattata in Una vita nella settimana che va dal 13 al 18 dicembre, sarà quella relativa a Emilio. Cinta in particolare, sospetterà che il giovane non si sia recato a Barcellona come le ha voluto far credere. Emilio continuerà le sue ricerche per scoprire qualcosa che possa incastrare Ledesma, mentre José cercherà di avvicinarsi al promesso sposo di Felicia e di farselo amico, nonostante il brusco carattere dell'uomo.

Per conoscere ulteriori dettagli riguardanti le indagini di Felipe e Mauro e tutte le vicende legate ai protagonisti di Acacias, si ricorda che i prossimi appuntamenti andranno in onda su canale 5 a partire dalle 14:10. La domenica l'appuntamento è invece alle 14:20, mentre il sabato la soap iberica non va in onda.