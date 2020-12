Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso delle prossime puntate. Dalle anticipazioni spagnole si viene a sapere che Genoveva ingannerà Felipe facendogli credere di aspettare un figlio da lui e costringendolo così a sposarla. In seguito si verrà a sapere che il padre della creatura è Santiago, il falso marito di Marcia. Felipe intanto, si renderà conto di non essere affatto innamorato della donna che lo farà diventare padre, visto che il suo cuore "apparterrà" ancora alla giovane brasiliana.

Una vita, anticipazioni: Genoveva fa saltare le nozze di Felipe e Marcia

Nelle prossime settimane, nella soap opera Una vita le trame si faranno sempre più avvincenti.

Il marito di Marcia, che la donna credeva defunto, ricomparirà ad Acacias nel bel mezzo del matrimonio di Felipe e Marcia. Come prevedibile, le nozze salteranno e questa sarà l'occasione per Genoveva per riavvicinarsi all'avvocato. Nel frattempo Santiago, l'uomo che si spaccia come marito di Marcia, rivendicherà i propri diritti di consorte, chiedendo di poter vivere con la legittima moglie. La giovane sarà turbata, così come Felipe, visto che i due non smetteranno di amarsi. Ben presto si scoprirà che l'arrivo di Santiago farà parte di un piano ben congegnato da Genoveva, disposta a tutto pur di stare con Felipe.

Trame spagnole: Genoveva è incinta, Felipe decide di sposarla

Le circostanze dunque, porteranno Felipe e Marcia lontani uno dall'altra.

In tutta questa situazione, sarà Genoveva ad approfittarne. In seguito, proprio la vedova Bryce scoprirà di essere in dolce attesa e lo comunicherà a Felipe, il quale però non sarà felice quanto lei della notizia. Alvarez Hermozo infatti, continuerà a essere innamorato di Marcia e si confiderà con Liberto e Ramon, i quali lo esorteranno ad assumersi le sue responsabilità con Genoveva e con il bambino in arrivo.

I consigli ricevuti dagli amici, porteranno quindi Felipe a decidere di sposare Genoveva.

Una vita, spoiler Spagna: Genoveva inganna Felipe, non è lui il padre del nascituro

Nel corso dei prossimi episodi di Una vita, anche Marcia verrà a sapere della gravidanza di Genoveva e dell'imminente matrimonio della donna con Felipe. La giovane brasiliana non prenderà affatto bene la notizia e continuerà a soffrire.

Ben presto di scoprirà invece che Santiago in realtà è il fratello gemello del defunto marito di Marcia e che l'uomo è in combutta con Genoveva, ma non è tutto. Da un dialogo tra i due, si apprenderà pure che Santiago è il vero padre del bambino che porta in grembo Genoveva. Felipe scoprirà l'inganno? Per saperlo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita.