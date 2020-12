Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano che ci saranno dei colpi di scena del tutto inattesi legati al rapporto tra Marcia e Felipe. I due saranno sul punto di coronare il loro grande sogno d'amore, ma sul più bello saranno costretti a fare un passo indietro. Il motivo? Marcia dovrà fare i conti con il ritorno del suo ex marito Santiago, che lei credeva ormai morto. E la sua presenza non passerà inosservata al punto che Marcia deciderà di chiudere con l'avvocato di Acacias 38 per tornare di nuovo tra le braccia del suo ex uomo.

Anticipazioni spagnole di Una vita: Marcia e Felipe costretti a dirsi addio

Nel dettaglio, il giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi il matrimonio tra Marcia e Felipe ci sarà l'arrivo inatteso di Santiago.

Quando l'uomo scenderà dall'automobile, a pochi passi dalla chiesa in cui doveva essere celebrato il matrimonio, l'ex domestica resterà a dir poco sconvolta.

Marcia, infatti, credeva che il suo ex Santiago fosse ormai morto ma dato che non è così, sarà costretta a dire tutta la verità al suo promesso sposo Felipe. E sebbene il suo cuore batterà ancora forte per l'avvocato che le ha salvato la vita in diverse occasioni, Marcia si renderà conto ben presto che il loro amore è senza futuro.

Il ritorno di Santiago, l'ex di Marcia che credeva morto

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita rivelano che a quel punto Marcia deciderà di confidarsi e di confrontarsi con le altre domestiche, le quali le consiglieranno di chiudere la relazione con Felipe per poter tornare di nuovo con il suo consorte Santiago, tornato in Spagna solo per poter stare con lei e riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Sebbene per Marcia non sarà facile chiudere con il passato, alla fine deciderà di scrivere una lettera d'addio a Felipe. La donna gli confesserà che non sapeva affatto che suo marito fosse ancora vivo, ribadendo così la genuinità dei suoi sentimenti.

Marcia passa una notte di passione con Santiago

Una volta chiusa definitivamente la relazione con Felipe, Marcia si concentrerà sul marito Santiago.

Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che sebbene siano passati diversi anni dall'ultima volta in cui sono stati l'uno al fianco dell'altro, Marcia si impegnerà a recuperare il sentimento che un tempo l'aveva portata giurare amore eterno a Santiago.

In un primo momento, però, Marcia non sarà pronta a ricevere subito le attenzioni da parte di un altro uomo che non sia Felipe.

I suoi ricordi, infatti, voleranno subito ai baci e alle coccole che si scambiava con l'avvocato di Acacias. Alla fine, però, Marcia si lascerà tentare dal marito e i due si lasceranno andare alla passione.