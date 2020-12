Da quando Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e donne, sembra essersi riacceso l'astio di Armando Incarnato nei suoi confronti. Il napoletano ha ammesso di aver contattato Ida Platano dopo aver saputo della rottura col suo "rivale": tra i due, però, non c'è stato niente perché il cavaliere si è reso conto che la parrucchiera non era ancora pronta a voltare pagina in amore.

Le parole di Armando sull'ex dama di Uomini e Donne

Non smettono di far discutere i comportamenti di Armando davanti alle telecamere di Canale 5: il discusso protagonista di Uomini e Donne, infatti, è tornato a parlare di Ida Platano, la dama che ha frequentato per un breve periodo circa un anno fa, ovvero tra una rottura e l'altra tra lei e Riccardo.

Dopo che la parrucchiera scelse di dare un'altra possibilità a Guarnieri, il napoletano sembrava essersi messo l'anima in pace: stando alle ultime dichiarazioni che ha rilasciato l'imprenditore, non sarebbe andata proprio così. Il cavaliere del Trono Over ha fatto sapere di averla risentita un po' di tempo fa, e più precisamente dopo che sul web ha cominciato a circolare il Gossip sull'addio tra lei e il personal trainer pugliese.

Ida protagonista assente a Uomini e Donne

"Ho cercato un riavvicinamento con Ida", ha fatto sapere Armando prima di precisare che lo scambio di messaggi vocali con la Platano è avvenuto in estate, ovvero quando lei e Riccardo non stavano più insieme. Dopo che la parrucchiera gli ha spiegato che in quel momento preferiva stare da sola per metabolizzare la fine della sua storia d'amore, Incarnato ha fatto un passo indietro e tutt'ora porta avanti quella decisione.

"Sarebbe poco carino e irrispettoso nei suoi confronti", ha aggiunto il cavaliere di Uomini e Donne in merito a un suo ennesimo tentativo di approccio con l'ex dama che attualmente sembra volersi concentrare soltanto su sé stessa e sul figlio Samuele. Ida, comunque, continua a essere al centro di alcune dinamiche del dating-show anche se non prende parte a una puntata dalla scorsa primavera, quando faceva ancora coppia con Riccardo ed erano felici e innamorati.

Il regalo restituito da Ida a Uomini e Donne

Prima che Armando rendesse pubblico il riavvicinamento telefonico che c'è stato tra lui e Ida qualche mese fa, della parrucchiera si era parlato soprattutto per un gesto molto forte che ha fatto nei confronti dell'ex una settimana fa. Nel corso della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata a inizio dicembre, Guarnieri ha aperto un pacchetto e una lettera che avevano come mittente la Platano: l'ex dama ci ha tenuto a restituire al pugliese l'anello di fidanzamento col quale le aveva chiesto di sposarlo davanti alle telecamere.

Il cavaliere non ha apprezzato tanto questa mossa della bresciana, soprattutto perché secondo lui avrebbe potuto farla nel periodo in cui lui non era in trasmissione, invece ha scelto di esporsi soltanto adesso dopo averlo visto interagire con altre donne nel dating-show. Riccardo, comunque, ha sempre detto che accetterebbe volentieri un faccia a faccia con Ida in televisione: per il momento, è la Platano a rifiutarsi di tornare agli studi Elios sia per un confronto con l'ex che per provare a darsi un'altra possibilità di trovare l'anima gemella.